Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'den Ozan Kabak yorumu

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Hoffenheim ile Bundesliga'da oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın Fransa-Türkiye maçından sonra verdiği asker selamıyla ilgili konuşan Wagner, terörü ve şiddeti asla kabul etmediklerini ifade etti.

Ozan'la birlikte takımın diğer Türk asıllı futbolcuları Suat Serdar, Ahmet Kutucu ve Levent Mercan'la bir toplantı yaptıklarını ifade eden Alman hocanın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımızla fikir alışverişinde bulunduk ve onlara savaş, terör ve şiddeti asla kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Benim için de son derece bilgilendirici bir görüşme oldu. Türkiye'de ordunun nasıl algılandığını öğrenmiş olduk. Bu noktada Ozan'ı herhangi bir şekilde suçlamıyorum. Biz de kendisine burada silahlı kuvvetlere yönelik nasıl bir bakış açısı olduğunu anlattık."

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den Merih Demiral yorumu Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu. 21 yaşındaki genç oyuncunun takıma adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmaya çalıştığını söyleyen Sarri, "Merih için kolay bir durum değil,salı gününe kadar Milli Takım'dayı ve aramıza yeni katıldı. Bu süreçler her futbolcu için oldukça zor. Merih'in antrenmanlardaki performansı gayet iyi durumda, arkadaşlarıyla tutumu da iyi seviyede ifadelerini kullandı.Merih Demiral'ın Milli Takımımızda atılan gollerden sonra asker selamı vermesinin sorulması üzerine Maurizio Sarri, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.UEFA'dan skandal karar: Asker selamı için soruşturma başlattılarSarri, "Gol sevinci hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bu konu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki bir mesele. UEFA'dan bir karar çıkarsa yorumumuzu yaparız." dedi.Video: Tel Abyad'daki askerlerimizden asker selamı veren Milli Takım ve sporculara mesajMerih Demiral: "Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek." pic.twitter.com/ovQwt1yFbT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2019 🇹🇷 Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın #BarışPınarıHarekatı paylaşımları İtalyanları rahatsız etti!👉Senatör Calderoli: "Sözleşmeleri feshedilsin. Aldıkları paraları bırakıp, İstanbul'a dönsünler."https://t.co/5oKEmk21Ik— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 12, 2019