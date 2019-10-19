Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'den Ozan Kabak yorumu

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Hoffenheim ile Bundesliga'da oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın Fransa-Türkiye maçından sonra verdiği asker selamıyla ilgili konuşan Wagner, terörü ve şiddeti asla kabul etmediklerini ifade etti.
Ozan'la birlikte takımın diğer Türk asıllı futbolcuları Suat Serdar, Ahmet Kutucu ve Levent Mercan'la bir toplantı yaptıklarını ifade eden Alman hocanın açıklamaları şu şekilde:
- "Oyuncularımızla fikir alışverişinde bulunduk ve onlara savaş, terör ve şiddeti asla kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Benim için de son derece bilgilendirici bir görüşme oldu. Türkiye'de ordunun nasıl algılandığını öğrenmiş olduk. Bu noktada Ozan'ı herhangi bir şekilde suçlamıyorum. Biz de kendisine burada silahlı kuvvetlere yönelik nasıl bir bakış açısı olduğunu anlattık."
Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takımımızın yaşadığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlattığı belirtildihttps://t.co/wZ5y1amYuK
Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takımımızın yaşadığı gol sevinci nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlattığı belirtildihttps://t.co/wZ5y1amYuK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019
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