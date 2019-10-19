Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'den Ozan Kabak yorumu
BUNDESLİGA

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'den Ozan Kabak yorumu

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, ligde oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Wagner, Ozan Kabak'ın milli maçta verdiği asker selamıyla ilgili olarak oyuncumuz ile konuştuğunu ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
S​chalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Ozan Kabak'ın asker selamı vermesiyle ilgili konuştu.

S​chalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Ozan Kabak'ın asker selamı vermesiyle ilgili konuştu.

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, Hoffenheim ile Bundesliga'da oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın Fransa-Türkiye maçından sonra verdiği asker selamıyla ilgili konuşan Wagner, terörü ve şiddeti asla kabul etmediklerini ifade etti.

David Wagner
David Wagner

Ozan'la birlikte takımın diğer Türk asıllı futbolcuları Suat Serdar, Ahmet Kutucu ve Levent Mercan'la bir toplantı yaptıklarını ifade eden Alman hocanın açıklamaları şu şekilde:

  • "Oyuncularımızla fikir alışverişinde bulunduk ve onlara savaş, terör ve şiddeti asla kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Benim için de son derece bilgilendirici bir görüşme oldu. Türkiye'de ordunun nasıl algılandığını öğrenmiş olduk. Bu noktada Ozan'ı herhangi bir şekilde suçlamıyorum. Biz de kendisine burada silahlı kuvvetlere yönelik nasıl bir bakış açısı olduğunu anlattık."

Ozan Kabak
Ozan Kabak

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den Merih Demiral yorumu
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den Merih Demiral yorumu

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu. 21 yaşındaki genç oyuncunun takıma adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde atlatmaya çalıştığını söyleyen Sarri, "Merih için kolay bir durum değil,salı gününe kadar Milli Takım'dayı ve aramıza yeni katıldı. Bu süreçler her futbolcu için oldukça zor. Merih'in antrenmanlardaki performansı gayet iyi durumda, arkadaşlarıyla tutumu da iyi seviyede ifadelerini kullandı.Merih Demiral'ın Milli Takımımızda atılan gollerden sonra asker selamı vermesinin sorulması üzerine Maurizio Sarri, bu konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.UEFA'dan skandal karar: Asker selamı için soruşturma başlattılarSarri, "Gol sevinci hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bu konu, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki bir mesele. UEFA'dan bir karar çıkarsa yorumumuzu yaparız." dedi.Video: Tel Abyad'daki askerlerimizden asker selamı veren Milli Takım ve sporculara mesajMerih Demiral: &quot;Türkiye&#39;nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli&#39;yi güvenli bölgeye yerleştirmek.&quot; pic.twitter.com/ovQwt1yFbT&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2019 🇹🇷 Cengiz Ünder ve Merih Demiral&#39;ın #BarışPınarıHarekatı paylaşımları İtalyanları rahatsız etti!👉Senatör Calderoli: &quot;Sözleşmeleri feshedilsin. Aldıkları paraları bırakıp, İstanbul&#39;a dönsünler.&quot;https://t.co/5oKEmk21Ik&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 12, 2019

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