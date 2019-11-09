BUNDESLİGA

Schalke 04’de Ozan Kabak’tan 2 haftada 2 gol

Schalke 04, Bundesliga’nın 11. haftasında sahasında karşılaştığı Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı. Schalke’de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 67. dakikada rakip fileleri havalandırırken, iki haftada ikinci golünü kaydetti.

Haber Merkezi İHA
Ozan Kabak bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Ozan Kabak bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Bundesliga’nın 11. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena’da Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 berabere sona ererken, Schalke’de milli futbolcu Ozan Kabak rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren golleri Daniel Caligiuri (dk. 33), Ozan Kabak (dk. 67) ve Suat Serdar (dk. 79) atarken, Fortuna Düsseldorf’da Rouwen Hennings (dk. 62, 74 ve 85) kaydetti. Bu sonucun ardından Schalke puanını 19’a, Düsseldorf da 11’e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında rakip fileleri havalandıran Ozan iki hafta iki kez gol sevinci yaşamış oldu. Mücadeleye 11’de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Ozan bu sezon 7 resmi maçta görev yaptı ve toplam 290 dakika görev aldı.

  • Ayrıca, Bundesliga'ya transfer olduğu Ocak 2019'dan bu yana ligde en fazla kafa golü atan savunma oyuncusu Ozan Kabak oldu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.