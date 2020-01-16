SÜPER LİG

Sekidika'nın transferinde öncelik Erzurumspor'da

BB Erzurumspor, devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın yeni transferi Jesse Sekidika’yı kiralamak için teklifte bulundu. Transferde Fatih Terim’in kararı bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Yeni transfer Sekidika, Galatasaray formasıyla hazırlık maçına çıktı.

Yeni transfer Sekidika, Galatasaray formasıyla hazırlık maçına çıktı.

Fotoğraf: IHA

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika’yı kiralamak için teklifte bulundu. Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı forvet eğer kiralanacaksa ilk tercih mavi-beyazlı ekip olacak. Transferde son kararı ise Fatih Terim verecek.

"Öncelik kulübümüzde olacak"

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı.

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