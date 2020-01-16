Sekidika'nın transferinde öncelik Erzurumspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika’yı kiralamak için teklifte bulundu. Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı forvet eğer kiralanacaksa ilk tercih mavi-beyazlı ekip olacak. Transferde son kararı ise Fatih Terim verecek.
"Öncelik kulübümüzde olacak"
BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu #EmreAkbaba, 8 ay sonra çıktığı ilk maçta yeni transfer Jesse Sekidika'nın asistiyle gol attı. pic.twitter.com/S6N7O6CvUd
Milli futbolcu #EmreAkbaba, 8 ay sonra çıktığı ilk maçta yeni transfer Jesse Sekidika'nın asistiyle gol attı. pic.twitter.com/S6N7O6CvUd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Ocak 2020
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