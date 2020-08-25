Sekmen: Futbolda da Erzurum'dan Avrupa'ya yıldız sporcular yetiştireceğiz

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı olan Mehmet Sekmen’in de katılımıyla gerçekleşen altyapı seçmelerine ilk gün 2 bin genç yetenek katıldı. Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmede, 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevi ve sportif yaşantısı süresince Türk futboluna 30 sporcu kazandırdığını söyledi.

Futbolun günümüzde bir endüstri olduğunu anımsatan Başkan Sekmen, “Futbol, Dünya genelinde en çok izlenen, büyük bir ticari kapasiteye ve endüstriye ulaşmıştır. Bu nedenle akılcı transfer politikalarının yanı sıra iyi organize olmuş, verimli bir şekilde işleyen altyapı sistemleri futbolda büyük bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Biz de Süper Lig temsilcimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un bünyesine Futbol Akademisi’ni kurarak altyapıya büyük bir öncelik oluşturduk. Daha önce futbol oynamış olan Yasin Deniz kardeşimizi akademi ve altyapının başına getirdik. Nice yıldızları keşfeden Tolga Şanbay Hocamız da akademimizin koordinatörü oldu. B.B. Erzurumspor Futbol Akademisi spor şehri Erzurum’dan inşallah Avrupa’ya yeni yıldızlar, yeni sporcular ve yetenekli futbolcuları taşıyacak. Ve Mavi Beyazlı ekibimizde inşallah Erzurumlu çocuklarımızda Süper Lig’de inşallah top koşturacak” dedi.





B.B. ERZURUMSPOR FUTBOL AKADEMİSİ’NİN HEDEFLERİ NELER?

Başkan Mehmet Sekmen, futbol akademisinin amaç ve hedeflerini şöyle özetledi:

“Amacımız bu şehrin altın ayakları olan yeni yıldızları Türk futboluna kazandırmak. Peki, neleri hedefliyoruz? İnşallah üniversitemiz ile işbirliği yapıp sporcularımızın tüm testlerini yapacağız, sonuçlara göre programlar planlayıp oyuncularımızı geleceğe hazırlayacağız. Sporcularımızın gelişimini takip edebilmek için tüm verilerimizi kayıt altına alacağız. Antrenman biliminden daha fazla faydalanacağız. Oyuncularımız ve takımlarımız için performans kriterleri belirleyip, sayısal ve görüntülü analizlerle gelişimlerini destekleyeceğiz. Antrenör gelişimi için alanında uzman eğitmenler ile hizmet içi eğitimler yapacağız. Maç ve antrenmanlarımızı görüntülü analizlerle destekleyeceğiz. Gelişim dönemlerini 3’e ayırdık. Her döneme özgü eğitim programları düzenleyeceğiz. Birinci dönem; temel eğitim dönemi (8-9-10-11-12 yaş), ikinci dönem; gelişim dönemi (13-14-15-16 yaş), üçüncü dönem; sonuç dönemi (17-18-19 yaş). Ayrıca temel eğitim döneminde havuzumuzu genişletmek için; ilçelerde Futbol Okulu Projesi’ni hayata geçireceğiz. İlköğretim okulları arası turnuvalar düzenleyeceğiz. Böylece Erzurum’da ki tüm çocuklara da ulaşmış olacağız. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’umuza oyuncu kazandırmak için futbolcu izleme birimi kuracağız. Profesyonel ve amatör akademilerin katılacağı turnuvalar organize edeceğiz. Taktiksel olarak oyun felsefemiz olacak ve tüm takımlarımız bu felsefe ile oynayacak. Ve en önemlisi saha dışı eğitimlerimiz ile bilgili, kültürlü, vatanını ve milletini seven, ahlaklı, faziletli ve erdemli sporcular yetiştireceğiz.