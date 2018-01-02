Şenol Güneş en sevdiği oyuncuyu açıkladı

Siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, takım içerisinde futbolcularla kurduğu diyalogla ilgili açıklamalarda bulundu. "Oyuncu ayırmam" diyen deneyimli teknik adam, Aras'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Skorer'e konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

"En sevdiğim oyuncu Aras, o da oynamıyor"