SÜPER LİG

Şenol Güneş en sevdiği oyuncuyu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularla kurduğu iletişimle ilgili açıklamalarda bulunurken, en sevdiği futbolcunun forma şansı vermediği Aras Özbiliz oluğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
65 yaşındaki Şenol Güneş, Beşiktaş'ı iki sezon üst üste şampiyonluğa taşıdı.

65 yaşındaki Şenol Güneş, Beşiktaş'ı iki sezon üst üste şampiyonluğa taşıdı.

Fotoğraf: AA

Siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, takım içerisinde futbolcularla kurduğu diyalogla ilgili açıklamalarda bulundu. "Oyuncu ayırmam" diyen deneyimli teknik adam, Aras'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Skorer'e konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

"En sevdiğim oyuncu Aras, o da oynamıyor"

  • "Soyunma odalarında oyuncuların tabii ki esprili yaklaştıkları olmuştur bana karşı. Ben ciddi şaka yaparım ama oyuncu yakalar onu. Her oyuncuya espri yapabilirim tabii ki. Oyuncu ayıramam. En çok sevdiğim oyuncu Aras o da oynamıyor (Gülüyor). Yetenekli bir oyuncu fakat sıra gelmedi ona. Pepe, Atiba, Tosic, Babel çok profesyonel oyuncular. Onlar iyiyse ben onlardan uzak dururum. Sorun varsa konuşurum. İyi yapana dokunma. Asıl şımarana, içinde sorun olana bak."

27 yaşındaki Aras Özbiliz bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda 37 dakika süre aldı.
27 yaşındaki Aras Özbiliz bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda 37 dakika süre aldı.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.