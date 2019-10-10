2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda lider olan A Milli Futbol Takımı, 7. maçta Arnavutluk’u konuk edecek. Ay-yıldızlı takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, bu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Herkesin gurur duyacağı bir oyun oynayacağız"

"Birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğiz. Arkasından da Fransa maçı var. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Son maçlarda aldıkları sonuçlar ve oynadıkları oyunla moral kazandılar. Bizim maçı final olarak görüyorlar. Biz de aynı şekilde görüyoruz. Akıllı, sabırlı, çok koşan ve birbirine yardım eden takım olacağız. Herkesin gurur duyacağı bir oyun oynayacağız. Rakibin gücünü biliyoruz. Kimi oynatsam, diğerini oynatmadığım için haksızlık olarak görülebilir ama bu bir maraton."

2 maçta 4 puan yeterli olabilir

"İki maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir. Burada kazanıp, orada beraberlik de güzel olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar olabilir, bu avantajı yakalamak istiyoruz"

"Taraftarlarımızdan kırmızı-beyaz renkleri görmek istiyoruz"

"Ciddi bir boyutta bir sakatlığımız yok. 22 oyuncu artı 4 kalecimiz var. Hepsi oynamaya hazır. Orta alanda geniş kadromuz var. Stoper bölgesinde de elimiz geniş. Dışarıda olanlar temiz kalbiyle takımı desteklemeli. Biz bir takımız. Taraftarlarımızdan kırmızı-beyaz renkleri görmek istiyoruz. Tüm takımlar bizim takımlarımız. Yarınki maç milli takım maçı. Sadece gelenler değil, tüm Türkiye bizden başarı görmek istiyor.

'Barış Pınarı Harekatı' mesajı: Ülkemize yapılanların karşısındayız

"Türkiye, parçalanmaya çalışılırken yeniden küllerinden doğdu Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve halkımızla birlikte. Savaşı kimse istemez, ben de istemem. Türkiye, insan olarak, millet olarak sevgiden ve saygıdan yana. Nice insanlarımız bunun çok güzel mesajları var. Biz sınırlarımız içinde kalmak istiyoruz, bunu yetkililer de söylüyor. Her dönemde bu bizim önümüzde koyuluyor. Bu çocukların günahı ne? Evlatlarımız orada savaşıyorlar. Evlatlarımızın yanındayız. Ülkemize yapılanların karşısındayız. Biz kendimizi korumak istiyoruz. Biz kalkınmak istiyoruz. Biz ırk, din, dil ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz. Oyun değil ki bu. Türkiye oyun oynamıyor. Oynamak isteyenler bizi figüran olarak kullanmak istiyor. Biz figüran değiliz."

01:35 dk 10 Ekim 2019 Yeni Şafak Şenol Güneş: Savaş; onlar istediği için oldu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Barış Pınarı Operasyonu hakkında konuştu. Askerlerimizin yanındayız mesajını veren Güneş, 'bu savaşı onlar istedi' ifadelerini kullandı.



