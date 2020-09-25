​Serdar Dursun Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı: Erol Bulut istedi beni

Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'un adı ülkemizin önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. 28 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile masaya oturduğunu açıkladı. Bonservisi konusunda da açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, kendisine tekliflerin geldiğini fakat kulübün kabul etmediğini söyledi.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, kulübün bonservis için 1.5 milyon euro istediğini açıklarken, "Yöneticilerle konuştum. Hedeflerim olduğunu daha üst liglerde yer almayı hedeflediğimi ifade ettim. Bonservisimle ilgili sıkıntı oldu. Kulüp 1.5 milyon euro istiyor. 1-2 takım resmi teklif yaptı ama Darmstadt bu teklifi beğenmedi. Kulüpler de bu bedeli ödemeye korktu. İlerleyen günlerde ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Samatta'nın bonservisini KAP'a bildirdi Fenerbahçe, Mbwana Samatta'ya imzayı attırdı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz." KAP açıklaması yapıldıFenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada ise transfer bedeline ilişkin şunlar kaydedildi:"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."Fenerbahçe Samatta'nın transferini bu video ile açıkladı;Ailemize hoş geldin Samatta! 💛💙 pic.twitter.com/0vy0NAuUTF— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 25, 2020

"Erol Bulut ile görüştüm, beni 2. forvet olarak istedi"

Adının Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılması hakkında da konuşan 28 yaşındaki golcü oyuncu, "Bu takımlarla menajerim görüştü. Daha sıkı görüşme Fenerbahçe ile oldu. Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut beni 2. forvet olarak düşündü. Tabii ki bonservisim ve çeşitli nedenlerden dolayı temaslar son birkaç haftada kesildi. Ama Fenerbahçe’ye transferim gayet ciddi bir durumdaydı" dedi.

Serdar Dursun geçtiğimiz sezon 36 maçta 19 gol ve 6 asistle oynadı.

Serdar Dursun'dan transfer açıklaması: Süper Lig'den teklif aldım Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen ve bu sezon 19 gol, 7 asistlik performans gösteren golcü oyuncu Serdar Dursun, gelecek hedefleri, milli takım hayali ve aldığı transfer teklifleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dursun, "Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor" dedi. "Bu sezon kendimi geliştirdim"İyi bir sezon geçirdiğini ve yüksek performans gösterdiğini söyleyen Dursun, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. 34 lig, 2 kupa maçında oynadım ve 19 gol attım, 7 de asist yaptım. Bu sezon kendimi geliştirdim. Futbolumun üzerine kattığımı düşünüyorum. Gayet olumlu geçti. Ligi 5'inci sırada tamamladık ve Bundesliga 2'de 1'inci ve 2'nci sıradaki takımlar direkt çıkıyor, 3'üncü takım ise play-off oynuyor. Biz de play off maçına 4 puan yaklaşmıştık ancak olmadı" dedi. "Süper Lig'den de teklifler var"Birçok kulüpten teklif aldığını dile getiren golcü oyuncu, "Bir yıl daha sözleşmem var. Kulübe iyi bir bonservis gelirse iyi bir yere gidebilirim. Menajerime teklifler geliyor. Bundesliga 1, Bundesliga 2'den ve Süper Lig'den teklif var. Çin'den de güzel bir teklif aldım. Öncelikle hedefim Bundesliga'da oynamak. Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla da görüşmeler oluyor. Oynayabileceğim bir yer olması lazım, gelip yedek oturmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu."Milli formayı giymek gurur verici olur"Serdar Dursun, milli takımda forma giymeyi hayal ettiğini vurgulayarak, "Küçüklüğümden bu yana ay-yıldızlı formayı hayal ediyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Her sezon da üstüne koyduğumu düşünüyorum. Nasip olursa, Şenol Güneş de çağırırsa çok mutlu olurum. Milli takım formasını giymek benim için gurur verici olur. İnşallah eylül ayında milli takıma çağrılırım. Takımda Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Cenk Tosun var. Sonrasında birkaç aday daha var ama ben de bu adaylardan birisi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı."İyi oyuncu oynar, pasaporta bakmaz"Yeni açıklanan yabancı kuralı ile ilgili de Dursun, "Bu konuyu çok konuşmak istemiyorum. Şu anki yabancı kuralı kalsa daha iyi olur. İyi olan oyuncu oynar, pasaporta bakmaz. Son dönemlerde Süper Lig'deki takımlarda 9, 10, 11 yabancı oynuyor. Yerli oyuncu sayısı azaldı. Milli takımı düşünerek ya da ekonomik nedenlerden dolayı bu kuralı alıyor olabilirler" açıklamasında bulundu."Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım"Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını açıklayan Dursun, "Azerbaycan Milli Takımı'nda oynamam için teklif aldım. Görüştük. Milli takımlarında beni görmek istediklerin söylediler ama ben Türkiye A Milli Takımı'nda oynamak istediğimi söyledim" dedi.

Golcü oyuncudan milli takım mesajı: İnşallah Şenol Güneş beni görür Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun, gelecek hedeflerinden A Milli Takım'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. "İyi bir teklif olursa Türkiye'ye dönerim"Darmstadt 98 formasıyla hem lig, hem de kupada 27 maçta 14 gol, 5 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki futbolcu, "Yaklaşık 4 senedir Bundesliga 2'de oynuyorum. Her sezon başı ve devre arasında güzel teklifler oluyor. Mayıs 2021'de kontratım bitecek. Türkiye'de oynamayı hiç düşünmedim, bu sezon güzel bir teklif ve proje olursa Türkiye'ye ye dönmeyi düşünebilirim" dedi. "Bu yaz Bundesliga'ya transfer olabilirim"Bundesliga takımları tarafından takip edildiğini belirten golcü futbolcu, "Benim en büyük hedefim ve dileğim Bundesliga'da oynamak. Kalan maçlarda da iyi performans gösterebilirsem neden olmasın. Geçen sezon da Bundesliga ekipleriyle görüşmeler oldu ancak nasip olmadı. Şu an yakından takip eden ve izleyen kulüpler var. Bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa bu yaz Bundesliga'ya transferim olabilir" diye konuştu. "Ibrahimovic'e benzetiliyorum"Türk forvetler olarak çok fazla alternatif olmadığını dile getiren Dursun, "Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Enes Ünal var. Üçü de milli takımda. Zaten başka forvet de yok. Bu üçünü sayabilirim. Çoğu insan beni fiziksel olarak Ibrahimoviç'e benzetiyor. Uzun boy, teknik, oyun ve saç stilimden dolayı. Futbolda örnek aldığım isim de Ibrahimoviç" şeklinde konuştu. "A Milli Takım'a gidersem başarılı olurum"En büyük hayalinin A Milli Takım olduğuna vurgu yapan Dursun, "Çocukluğumdan beri hayal ettiğim şey A Milli Takım'da oynamak. En büyük hedefim bu. Her gün bunun için çalışıyorum. Bu yıl da iyi bir performans gösteriyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde Şenol Güneş beni görür ve beğenir. A Milli Takıma çağrılırsam başarılı olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "Almanya koronavirüse karşı başarılı bir dönem geçiriyor"Sağlığın önemini dile getiren Dursun, "Burada yaşayan bir vatandaş olarak Almanya'nın başarılı bir dönem geçirdiğini söyleyebilirim. Herkes için bir ilk ve zor bir dönem. Çoğu insan evde ve karantinada. İnşallah bunu atlatırız ve normal hayatımıza döneriz. Ne kadar futbolu sevsem de en önemli şey sağlık. Sağlığın önüne hiçbir şey geçemez. Sağlığın varsa sporunu yapar, normal yaşantına devam edersin" dedi.Some goals from the first half of the season⚽️⏯#football #bundesliga #svdarmstadt98 #serdardursun #germany @sv98 pic.twitter.com/rJirxKHTLX— Serdar Dursun (@dursunserdar) 1 Ocak 2019