Spor Sergen Yalçının ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcu Galatasaraya transfer olabilir
TRANSFER

Sergen Yalçın'ın ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcu Galatasaray'a transfer olabilir

Galatasaray'ın bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mohamed Elneny'i istediği ve son ana kadar şartlarını zorlayacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçının ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcu Galatasaraya transfer olabilir
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

Ön libero transferi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların Elneny için bugün Arsenal ile temasa geçtiği öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray yönetiminin, kulübüyle bir sezonluk sözleşmesi kalan Mısırlı futbolcu için transferin son dakikalarına kadar şartlarını zorlayacağı kaydedildi.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 44 dakika süre alabilen Mohamed Elneny'nin oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

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"Sergen Yalçın 'Keşke gitmese' demiştim"


Elneny, 2019 yılında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Siyah-beyazlı takımda 36 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Mısırlı yıldızın ayılışı sonrası, "Keşke gitmese dediğim oyuncu Mohamed Elneny" açıklamasını yapmıştı.

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Mohamed Elneny (@elnennym)'in paylaştığı bir gönderi

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