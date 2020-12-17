Sergen Yalçın'ın cezası açıklandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 36 bin TL para cezası verildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a Aytemiz Alanyaspor maçındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 36 bin TL para cezası verdi.
Kurul ayrıca Fatih Karagümrüklü Erik Sabo’yu da "müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi" nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men cezasına çarptırdı.
"Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti!" paylaşımı için Göztepe Kulübü'ne de 100 bin TL para cezası verildi.
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