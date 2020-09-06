Sergen Yalçın'ın istediği sağ bek transferini gülerek yalanladı

Sergen Yalçın'ın sağ bek bölgesi için 'yetersiz' raporunu vermesinin ardından görüşmelerde bulunduğu Lyonlu Rafael'in transferi bitme aşamasına gelmişti.

Fransız basını, 30 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardığını ve tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçeceğini iddia etti.

Gökhan Gönül'ün gidişinin ardından Lens'i ve Necip'i o bölgede deneyen Sergen Yalçın istediği verimi alamamıştı. Douglas'ı o bölgenin oyuncusu olmasına rağmen sakatlık ve takım içi uyumsuzluğu sebebiyle düşünmeyen Yalçın, Rafael'in takıma katılmasını en çok isteyenlerin başında geliyordu.

Rafael, Manchester United kariyeri sonrasında 2015'te Lyon'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu kulübünde alternatif bir isim olarak değerlendiriliyordu.

Rafael, tüm bu iddialara sosyal medya hesabından gülerek karşılık verdi ve transfer iddiasını yalanladı.