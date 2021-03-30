Spor Sergio Agüero sezon sonunda Manchester Cityden ayrılacak
TRANSFER

Sergio Agüero sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Arjantinli yıldız oyuncusu Sergio Agüero'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Sergio Agüero sezon sonunda Manchester Cityden ayrılacak
Sergio Agüero'nün Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis bedeli 25 milyon euro.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011'den bu yana Manchester City'de forma giyen 32 yaşındaki Agüero'nun sezon sonunda dolacak sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtilerek, takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Agüero'nun yanı sıra eski takım arkadaşları Vincent Kompany ve David Silva'nın heykellerinin, düzenlenecek törenle Etihad Stadı'nda sergileneceği de ifade edildi.

384 maçta; 257 gol, 73 asist

Manchester City formasıyla 3 lig, 5 Lig Kupası ve bir Federasyon Kupası kazanan Sergio Agüero, 384 karşılaşmada 257 kez ağları sarsarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti. Yıldız oyuncu aynı zamanda 73 asist yaptı.

  • Bu sezon sıklıkla yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda 14 maçta 3 gol atan Agüero'nun, Barcelona'ya transfer olacağı yönünde son dönemde iddialar ortaya atılmıştı.

Dünya devleri Sergio Agüero için transfer yarışına girdi
SPOR
Dünya devleri Sergio Agüero için transfer yarışına girdi

Abone Ol Google News
Benim acımı hiçbirkarar dindiremeyecek

'Benim acımı hiçbir
karar dindiremeyecek'

​Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu.
Yağmur ve kar uyarısı!

Yağmur ve kar uyarısı!

​Meteoroloji son hava tahminlerini açıkladı.
Türkiye için sıraya girdiler

ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor

Çok sayıda<br>adrese eş zamanlı baskın

Çok sayıda
adrese eş zamanlı baskın

​İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu.
Evimizi asla terk etmeyiz

Evimizi asla terk etmeyiz

​İsrail'in tehdidi altındaki mahallenin sakini olan Arafa, Yeni Şafak'a konuştu.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Dilenci Atina

Dilenci Atina

​ABD'li temsilci Yunanistan'ı şok etti.
Kaçırıldığını<br>zannedip kaçtı

Kaçırıldığını
zannedip kaçtı

​Karabük'te kovidli hasta polisi harekete geçirdi.
Zirvede<br>Ankara var

Zirvede
Ankara var

Satılık ve kiralıkta en çok ev aranan semtler..

​Sanayiciler, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.
Balıkesir'de<br>feci kaza!

Balıkesir'de
feci kaza!

​Dört kişi hayatını kaybetti iki kişi yaralandı.
Örgüte<br>çok ağır darbe

Örgüte
çok ağır darbe

​DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumluları yakalandı.
Kandil'de öldürüldü

Kandil'de öldürüldü

​Irak-İran sınırındaki uyuşturucu trafiğini yönetiyordu.
Uzlaşma tamam

Uzlaşma tamam

​Siyasi Partiler Kanunu'nda seçim barajı düşürülüyor.
Karabük'te ilginç olay: Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta 'Oğlumu arayacağım' deyip kaçtı
Gündem

Karabük'te ilginç olay: Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta 'Oğlumu arayacağım' deyip kaçtı

Karabük’te gittiği hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, servisle evine bırakılmak istendiğinde kaçırıldığını düşünerek araçtan inip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri arama çalışması başlattığı yaşlı kadını yolun kenarında beklerken buldu. Ekiplerin uğraşlarına rağmen araca binmek istemeyen Zehra Taraş’ı, İstanbul’da polis olarak görev yapan oğlu ikna etti.
Altın fiyatları yükselişe geçti
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişe geçti

Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Sarı metalin Şubat ayı boyunca izleyeceği grafik merak edilirken vatandaşlar gün içinde altın fiyatları ne kadar, 30 Mart bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor.
Birbirlerine girdiler: Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor
Gündem

Birbirlerine girdiler: Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki okuryazarlık atölyesi eğitiminden yüklü miktarda para aldığı için sosyal medyanın gündemine oturan Enver Aysever’in diğer CHP’li belediyelerle de anlaşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP'li belediyelerle adı gündeme gelen gazeteci Enver Aysever sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında bir açıklama yaptı. Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dava açacağını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.