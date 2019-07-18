Seri yola çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam Galatasaray, bir süredir kadrosuna katmaya uğraştığı Jean Michael Seri transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Seri, kulübe katılmak için yola çıktı. Gece uçağa binen Fildişi Sahilli futbolcunun bu sabah İstanbul’da olması bekleniyor. Bugün önce sağlık kontrolünden geçirilecek olan 27 yaşındaki futbolcu, ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Başarılı orta saha oyuncusunun yarın da Galatasaray’ın Avusturya’daki kampına katılması bekleniyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig’de küme düşen Fulham ile Seri’yi bir yıllığına 2 milyon Euro karşılığında kiralama konusunda anlaşan Galatasaray tecrübeli futbolcuya 2.5 milyon Euro net maaş ve puan başı 5 bin Euro verecek. Ayrıca Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final görürse Seri, 400 bin Euro daha prim kazanacak. Galatasaray Kulübü dün akşam yaptığı açıklamada, Fulham ile Seri’yi kiralamak için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

DROGBA VE ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

Galatasaray’ın eski futbolcularından Didier Drogba, Seri’nin transferinde büyük rol oynadı. Drogba, kendisi gibi Fildişi Sahilli olan Seri’ye “Galatasaray’a git” derken, sarı-kırmızılı kulübü ve taraftarları anlattı. Seri’nin tercihinde Galatdasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması da etki etti. Bir dönem Trabzonspor forması giyen Didier Zokora da vatandaşı Seri’ye sosyal medyadan mesaj yollayarak, “Galatasaray’da iyi şanslar Seri. İyi bir tercih yaptın. Uzun süre Türkiye’deydim ve çok güzel günler geçirdim. Türkiye harika bir ülke, keyfini çıkar. Ve Trabzonspor’a sakın gol atma’’ sözlerini kullandı. geçen yıl Fransa ekibi Nice’den 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham’a transfer olan Seri, 34 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sıradaki oyuncu Halil Dervişoğlu

Forvet transferi için Mbwana Samatta’nın kulübü Genk ile Belçika’da görüşen Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hander, yıldız golcü için beklemeye geçti. Genk’ten Hollanda’nın Rotterdam kentine geçen Hanedar, Halil Dervişoğlu’nun transferi için Sparta Rotterdam ile görüştü. Şükrü Hanedar, Hollanda ekibiyle Halil’in 1 yıllık kiralanması konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Rotterdam ise 1 milyon 650 bin Euro karşılığında futbolcusunu bonservisiyle vermek istiyor. Galatasaray yönetimi, yarına kadar süre isterken, teknik heyet ile yapacağı toplantı sonrasında karar verilecek.