SÜPER LİG

Seri’nin tercihi Galatasaray

Fernando’yu Sevilla’ya satan, Ndiaye’yi kadroda düşünmeyen Galatasaray, orta sahadaki boşluğu Michael Seri ile dolduracak. 27 yaşındaki oyuncuya bir çok kulüp talip olurken, Fildişi Sahilli oyuncu, Galatasaray’ın teklifini kabul etti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Michael Seri

Michael Seri

Galatasaray’da Jean Michael Seri transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların 3 haftadır yakın temas halinde olduğu ve görüştüğü Fulham’ın orta saha oyuncusu, Galatasaray’a gelmeyi kabul etti. Birçok kulüpten teklif almasına karşın Galatasaray’ın yaklaşımı, Şampiyonlar Ligi faktörü, Drogba ve Babel’in olumlu referansları ile 27 yaşındaki futbolcu, tercihini sarı-kırmızılılardan yana yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu İngiliz kulübüne Galatasaray’ın teklifini kabul ettiğini iletti. Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ise İngiltere’de Fulham ile görüşüp önemli mesafe kat ederken, sarı-kırmızılıların Seri ya da Emre Mor’un transferini Cuma gününe kadar açıklamak istediği belirtildi.

RAKİPLER ÇOĞALIYOR

Jean Michael Seri için sarı-kırmızılı ekibe İtalya’dan rakip çıktı. Express’in haberine göre, Fulham’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcuyla Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip ancak oyuncu İtalya’ya gitmeye sıcak bakmıyor. Seri’nin menajeri Franklin Mala, transfer için Roma ile görüştüklerini doğrularken, Milan da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışa girdi. Öte yandan Napoli ve Inter’in de Seri’nin durumunu takip ettiği öne sürüldü. Jean Michael Seri, 2018-19 sezonunda Premier Lig’den düşen Fulham’da 34 resmi maça çıktı. Fulham’ın yıldızları arasında yer alan Seri, geçen sezon 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

  • Diagne’ye Avrupa ilgisi
  • Galatasaray’ın forveti Diagne için Avrupalı kulüplerin tekliflerini arttırmaya başladığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekiplerinden 13 milyon Euro’luk transfer teklifi alan 27 yaşındaki futbolcu, Arabistan’a değil Avrupa’ya gitmek istediğini menajerine iletti. Senegal formasıyla Afrika Kulüpler Kupası’nda finale kadar çıkan Diagne için Avrupa kulüplerinin de 10 milyon Euro’ya kadar çıktığı öğrenildi. Diagne’nin turnuvadan dönmesinin ardından sıcak gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi.

Olmak ya da olmamak
Olmak ya da olmamak

Geçen sezon kadro zaafiyeti nedeniyle çıkışı genç futbolcuların oynatılmasında bulan Trabzonspor, yeni sezonda da aynı sıkıntıları çekmemek için ince eleyip sık dokuyor. Yapılan transferlerin yaş ortalamasının 20 olmasıyla dikkatleri üzerinde toplayan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, bir yandan kulübün yapılanmasını sürdürürken bir diğer yandan da takımın yapılanmasına çalıştıklarını söyledi. Trabzonspor’un her zaman iddialı olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, “İddialı olmak bizim genimizde var. Geçen sezon kısa ve uzun vadede yapılanmamızın çizgilerini belirledik. Bu çizgi doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor” dedi.SABIRLI OLMAK LAZIMTransfer edilen ve altyapıdan gelen gençlerle geniş bir kadro oluşturduklarına dikkat çeken Ağaoğlu, “Beş yıllık kalkınma planımız içinde yer alan futbolcu kadrosunda yapılanmada yüksek ücretlerle transfer dönemini sona erdirdik. Artık kimse bize milyon dolarlık futbolcular öneremiyor. Planlamamız doğru bir şekilde dönüş gösterirse birkaç genç oyuncuyu daha kadromuzda vitrine çıkartabileceğiz. Bunun için sabırlı olmamız gerekiyor. Tabi ki amacımız şampiyon olmak ama önceliğimiz kulübün ve takımın istikrarı. Bunu her iki kulvarda başarabilirsek sadece iddialı olmayız, bunu şampiyonlukla da taçlandırırız” diye konuştu.Trabzon’da keyifler yerindeTrabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını neşeli bir ortamda gerçekleştiriyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana izinli Ekuban, Mikel ve Toure katılmadı. Hosseini, Onazi, Mert ve Fıratcan ise takımdan ayrı çalıştı. Neşeli geçen antremanda çift kale maçı kazanan takım sevinç pozu verdi.Haluk Şahin istifa etti Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi, “Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum.”Yusuf Yazıcı Lille yolunda: Özel uçak yolladılar

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