Seri’nin tercihi Galatasaray

Galatasaray’da Jean Michael Seri transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların 3 haftadır yakın temas halinde olduğu ve görüştüğü Fulham’ın orta saha oyuncusu, Galatasaray’a gelmeyi kabul etti. Birçok kulüpten teklif almasına karşın Galatasaray’ın yaklaşımı, Şampiyonlar Ligi faktörü, Drogba ve Babel’in olumlu referansları ile 27 yaşındaki futbolcu, tercihini sarı-kırmızılılardan yana yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu İngiliz kulübüne Galatasaray’ın teklifini kabul ettiğini iletti. Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ise İngiltere’de Fulham ile görüşüp önemli mesafe kat ederken, sarı-kırmızılıların Seri ya da Emre Mor’un transferini Cuma gününe kadar açıklamak istediği belirtildi.

RAKİPLER ÇOĞALIYOR

Jean Michael Seri için sarı-kırmızılı ekibe İtalya’dan rakip çıktı. Express’in haberine göre, Fulham’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcuyla Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip ancak oyuncu İtalya’ya gitmeye sıcak bakmıyor. Seri’nin menajeri Franklin Mala, transfer için Roma ile görüştüklerini doğrularken, Milan da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışa girdi. Öte yandan Napoli ve Inter’in de Seri’nin durumunu takip ettiği öne sürüldü. Jean Michael Seri, 2018-19 sezonunda Premier Lig’den düşen Fulham’da 34 resmi maça çıktı. Fulham’ın yıldızları arasında yer alan Seri, geçen sezon 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Diagne’ye Avrupa ilgisi



Galatasaray’ın forveti Diagne için Avrupalı kulüplerin tekliflerini arttırmaya başladığı öğrenildi. Suudi Arabistan ekiplerinden 13 milyon Euro’luk transfer teklifi alan 27 yaşındaki futbolcu, Arabistan’a değil Avrupa’ya gitmek istediğini menajerine iletti. Senegal formasıyla Afrika Kulüpler Kupası’nda finale kadar çıkan Diagne için Avrupa kulüplerinin de 10 milyon Euro’ya kadar çıktığı öğrenildi. Diagne’nin turnuvadan dönmesinin ardından sıcak gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi.