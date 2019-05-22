Serkan Balcı futbola veda etti

Son olarak 2. Lig ekibi Sarıyer'de top koşturan Serkan Balcı, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 35 yaşındaki Balcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "The end futbol" diye yazdı.
Serkan Balcı'nın formasını giydiği Sarıyer, play-off yarı finalinde Sakaryaspor'a elenerek 1. Lig'e yükselme şansını kaybetmişti.
- 24 kez A Milli Takım formasını giyme başarısı gösteren Serkan Balcı, kariyerinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü ve Sarıyer kulüplerinde top koşturdu.
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