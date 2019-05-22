SÜPER LİG

Serkan Balcı futbola veda etti

Kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giyen Serkan Balcı, 35 yaşında futbolu bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serkan Balcı, A Milli Takım formasıyla 24 maça çıktı.

Serkan Balcı, A Milli Takım formasıyla 24 maça çıktı.

Son olarak 2. Lig ekibi Sarıyer'de top koşturan Serkan Balcı, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. 35 yaşındaki Balcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "The end futbol" diye yazdı.

Serkan Balcı'nın formasını giydiği Sarıyer, play-off yarı finalinde Sakaryaspor'a elenerek 1. Lig'e yükselme şansını kaybetmişti.

  • 24 kez A Milli Takım formasını giyme başarısı gösteren Serkan Balcı, kariyerinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü ve Sarıyer kulüplerinde top koşturdu.

Serkan Balcı'nın Instagram paylaşımı
Serkan Balcı'nın Instagram paylaşımı

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