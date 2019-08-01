Herkesin konuştuğu olayın hakemi İlhami Kaplan: Dirseği net görsem Hagi'yi atardım

Uzun yıllar oynadığı futbolun ardından bir süre daha yeşil sahalardan kopmayan ve daha sonra spor yorumcusu olarak yoluna devam eden Serkan Reçber'in anısı futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu.

Katıldığı canlı yayında bir anısını anlatan Reçber, "Ben hırçın bir futbolcuydum. Galatasaraylı Hagi de öyleydi, bakmayın öyle durduğuna. Bir maçta Hagi ile pozisyon oldu. Hagi bana dirseği bir attı, dudağım yarıldı, dişim sallanıyor. O an döndüm hakem yanımda. Düdüğü çaldı, faulü verdi. Ben de 'Olayı gördü, Hagi'yi atacak' diye bekliyorum. Bizi uyardı, ayırdı. 'Neden atmıyorsun, dudağım yarıldı, dişim sallanıyor' dedim. 'Serkancığım idare et, benim tanıdık dişçi var, ona yaptırız' diye cevap verdi" ifadelerini kullanmıştı.

🗣Serkan Reçber: Hocam dişim sallanıyor, Hagi'yi niye atmıyorsun?



🗣İlhami Kaplan: Serkancım idare et tanıdık dişçi var. pic.twitter.com/OaItwXcarn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Ağustos 2019

Hakemi çok sevdiğini ve halen görüştüğünü anlatan Reçber, yayında hakem ismini vermemişti.

Serkan Reçber'in bahsettiği hakem ilk kez konuştu

Reçber'in yayında bahsettiği maç, 1997 yılında oynanan Galatasaray - Çanakkale Dardanel Spor müsabakası idi.

Maçın hakemi olan İlhamı Kaplan, Reçber'in anısını anlatmasının ardından Yeni Şafak'a konuştu ve o gün yaşananları anlattı.

Serkan Reçber ile halen çok yakın arkadaş olduklarını ifade eden Kaplan, "Serkan çok sevdiğim bir kardeşim. Aradan yıllar geçse de görüşüyoruz" dedi.

Hakemlerin, özellikle dirsek müdahalelerinde faulü çok net görseler de ne olduğunu tam kestiremediklerini vurgulayan Kaplan, şunları söyledi:

"Üzerinden çok uzun yıllar geçen bir pozisyon. Tam olarak hatırlamam mümkün değil. Ama Serkan böyle bir an yaşandı diyorsa, mutlaka yaşanmıştır. Ona çok güveniyorum.

Dirsek pozisyonları aslında çok zor. Faulü net görürsünüz ancak ne olduğunu tam olarak süzmeniz imkansız. Ben, faulü verdim ama tabi kasıtlı bir şekilde çeneye dirsek görmemişimdir. Çünkü görsem, atardım.

'Dişçiye götürürüm' lafı da o an espri olsun diye söylenmiş bir laf. Hakemler de insan ve saha içindeki o gerginliği azaltmak bizim de en önemli hedeflerimizden biri."

Hakemlerin koruduğu futbolcular var mı?

Kaplan, "Türkiye'de hakemlerin koruduğu ve 'atamadığı' futbolcu var mı?" sorusuna da şı yanıtı verdi:

"Böyle bir şey olamaz. Dokunulmaz futbolcu gibi efsaneler dolanıyor. Ancak biz millet olarak bu tür komploları seviyoruz.

Bir de bizim hakemlik yaptığımız dönemde tek kanal maçı veriyor. Maç bittikten sonra duayen hakemler sizin pozisyonlarınızı saatlerce ekranda denetliyor, eleştiriyor. Böyle bir ortamda, kasti olarak futbolcu atmamak, bir ismi korumak gibi şeyler olamaz. Hata olur mu? Muhakkak olur.

Hakemlerin sahibi yok. Herkes onlara yüklenince bu tür söylemlerin de önü alınamıyor.

Biz de futbolcular kadar antrenman yapıyoruz, onlarla saha içinde koşuyoruz, -20 derece şortla işimizi yapıyoruz. Aslında biz de çok zorlu şartlarda işimizi yapıyoruz."

Hagi ile aramızda kötü bir olay yaşandı

Galatasaray'ın efsane ismi George Hagi'nin çok sayıda maçını yönettiğini kaydeden Kaplan, "Hagi ile daha sonra aramızda tatsız bir olay yaşandı. Biz de insanız. Sonrasında bizi barıştırdılar ve o olay da kapandı" şeklinde konuştu.