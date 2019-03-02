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Sezer Öztürk'ü görenler tanıyamadı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezer Öztürk son halini Instagram hesabından paylaştı.

Sezer Öztürk son halini Instagram hesabından paylaştı.

2015 yılında futbolu bırakan Sezer Öztürk boksa merak saldı. Amatör boksla ilgilenen ve vücut çalışan 33 yaşındaki Öztürk'ün son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Leverkusen’in altyapısından yetişen Sezer Öztürk, Türkiye'de, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giymişti.

Sezer Öztürk, büyük beklentilere rağmen futbolda beklentileri karşılayamamıştı.

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