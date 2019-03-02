Sezer Öztürk'ü görenler tanıyamadı

2015 yılında futbolu bırakan Sezer Öztürk boksa merak saldı. Amatör boksla ilgilenen ve vücut çalışan 33 yaşındaki Öztürk'ün son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
Leverkusen’in altyapısından yetişen Sezer Öztürk, Türkiye'de, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giymişti.
Sezer Öztürk, büyük beklentilere rağmen futbolda beklentileri karşılayamamıştı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Sezer Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı. pic.twitter.com/2GYrZWYeh1
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Sezer Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı. pic.twitter.com/2GYrZWYeh1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Mart 2019
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