SÜPER LİG

Shaqiri Cimbom'a yazıldı

İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon başı ve ara transfer döneminde gündemine gelen İsviçreli yıldız Shaqiri için sezon sonunda girişimlerde bulunacağını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 yaşındaki Shaqiri bu sezon Premier Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol attı.

28 yaşındaki Shaqiri bu sezon Premier Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol attı.

Fotoğraf: MATTHEW CHILDS / Reuters

Galatasaray’ın Xherdan Shaqiri sevdası sürüyor. Sezon başı ve ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcu için sezon sonu sarı-kırmızılı takımın sezon sonunda girişimde bulunacağı iddia edildi.

İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, Galatasaray’ın sezon sonunda Shaqiri için girişimde bulunacağını yazdı. Haberde; Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan İsviçreli futbolcunun sezon sonunda daha fazla oynayacağı bir takıma gideceği ve bu kulübün Galatasaray olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Galatasaray’ın Shaqiri’yi daha önce de kadrosuna katmak istediği ifade edildi.


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