Shaqiri Cimbom'a yazıldı

Galatasaray’ın Xherdan Shaqiri sevdası sürüyor. Sezon başı ve ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcu için sezon sonu sarı-kırmızılı takımın sezon sonunda girişimde bulunacağı iddia edildi.

İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, Galatasaray’ın sezon sonunda Shaqiri için girişimde bulunacağını yazdı. Haberde; Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan İsviçreli futbolcunun sezon sonunda daha fazla oynayacağı bir takıma gideceği ve bu kulübün Galatasaray olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Galatasaray’ın Shaqiri’yi daha önce de kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



