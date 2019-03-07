SÜPER LİG

Sıkıntılara rağmen iyi durumdayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman düzenlediği basın toplantısında, “Sezon başındaki çalkantılar, devre arasındaki sorunları üst üste koyduğumuz, geçirdiğimiz sıkıntıları göz önüne getirdiğimiz zaman, bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ünal Karaman

Ünal Karaman

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlediği basın toplantısında takımın ligde bulunduğu konum, A Milli Takım ve kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Bulundukları konumdan daha iyi bir noktada olabileceklerini ancak gelişen şartlar ve zaman zaman yapılan hatalar nedeniyle şu an farklı noktada olduklarını söyleyen Karaman, “Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Ben de elbette ki şartlar ne olursa olsun oynadığım her müsabakayı kazanmak isterim. Zaman zaman farklı sebeplerden, farklı hatalardan dolayı, bizim şahsi hatalarımızdan dolayı çok daha farklı yerde olabilirdik. Sezon başındaki çalkantılar, devre arasındaki sorunları alt alta, üst üste koyduğumuz zaman geçirdiğimiz sıkıntıları göz önüne getirdiğimiz anda da bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz. Çünkü Trabzonspor feda üstüne feda yaparak sezona başladı. Bütün bunları görmezden gelirsek basit sorunlarmış gibi bakarsak, Ali mi oynar, Veli mi oynar, o mu çıkar, bu mu çıkar gibi konuları takılırsak, sorunu çözme adına değil problemi büyütme adına bir çaba olur. Çok daha fazlasını alabilirdik. O imkanımız gücümüz vardı ama bahsettiğimiz sebeplerden dolayı olmadı. Bulunduğumuz yerden çok ciddi bir rahatsızlığımız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG’İN EN HAMLESİZ TAKIMIYIZ

Ligdeki 4 karşılaşmada son dakikalarda yenilen gollerle puan kaybedilmesiyle ilgili de konuşan Karaman, “Biz sahaya çıkan kadro ile başlayacağız, mücadele edeceğiz, gol pozisyonuna gireceğiz, savunma yapacağız ve oyunu sonlandırmaya çalışacağız. İkinci yarı transfer yasağı ve sakatlıklar dâhil çok hamle şansımız olmadı. Ligin en hamlesiz takımıyız ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Biz sahada oynayan oyuncularımızın eksikleri görüyoruz. Biz bu odanın içine girdiğimizde onlarla vura vur gideriz. Allah şahittir ki kendi üç oğlumdan farklı değiller. Eğer söz konusu olan oyuncu değişiklikleri ise meydanı kimseye bırakmam. Şükürler olsun benim en güçlü olduğum yön bu. Görürüm, okurum, anlarım, yürürken, adım atarken anlarım. O ruhu çözerim sahada mücadele ederken. Siz görüyorsunuz, taraftar tribünde görüyor. Ben salağım, ben geri zekâlıyım ben görmüyorum. Benimle beraber o kulübede profesyonel olup ekmek yiyen insanlar ya şu şudur demiyor. Biz göremiyoruz! Kamuoyunun düşünmediği psikoloji ile düşünmeye çalışıyoruz. Eğer her gördüğüm oyuncuyu değiştirsem son maça bakacak olursak üç değil 7, 8, 9 oyuncu da olsa yetmezdi” diye konuştu.

MİLLİ TAKIMIN İSKELETİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ünal Karaman, zor ve sıkıntılı bir yoldan geçtiklerini ve bunun çözümü için gayret gösterdiklerini de vurgulayarak, “Allah’a şükürler olsun biz ve bize inananlar ile bu sıkıntıları aşmak için çaba gösteriyoruz. Trabzonspor adına Türk futbolu adına ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Bu pırlanta gibi gençlerle Türk Milli Takımı’nın iskeletini oluşturmak için de çalışıyoruz. Hedefimiz ve kendi doğrularımız hiç şaşmadı. Ama iş dönüp dolaşıp bütçeye geliyor. Gerçeklerimizi biliyoruz. Trabzonspor gerçeğinin ne olduğunu biliyoruz. Bütçe konusunda kısmen geçmişten kalan borçlar söz konusu. Zamanında hesapsız harcanan paralar ve hesapsız yapılan transferlerden dolayı böyle bir ortam oluştuğu için işimizin zorluğunu biliyoruz” dedi.

Olcay’ın affı sürece bağlı

Olcay Şahan
Olcay Şahan

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadro dışı durumundaki Olcay Şahan ile ilgili yaptığı açıklamada, “Takım içerisindeki motivasyonu ve disipliniyle ilgili bir önlem almaya çalıştık. Affedilme konusunda bir süreç var” dedi
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadro dışı durumundaki Olcay Şahan’ın affedilmesinin sürece bağlı olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, “Benim şahsi olarak ne Olcay, ne Onur, ne de Burak ile ilgili olarak hiçbir sorunum yoktu. Ancak burada grup adına hiyerarşiyi korumak adına hamleler var. Trabzonspor’un menfaatleri ve doğruları var. Biz de bu doğrular içerisinde onlardan farklı bir duruş sergilesin diyerek ayrıcalıklı mı davranacağız? Her oyuncu bizim için değerlidir. Biz onlardan en iyi hizmeti almakla mükellefiz. Ama burada Trabzonspor’a hizmet ediyorsanız bu grubun heyecanını canlı tutmalısınız. Takım anlamı içerisinde motivasyonu ve disiplini ile ilgili bir önlem almaya çalıştık. Yönetim kurulu ile ortak alınmış bir karardır. Şu anda affedilme noktasında, yaşanan bir süreç var” diye konuştu.
  • Şenol Hoca inşallah çok başarılı olur
  • Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, milli takımın başına tekrar Şenol Güneş’in geçmesiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Şenol hocaya sonsuz başarılar diliyoruz. İnşallah çok çok başarılı olur. Milli takıma göreve başladığında onun teklifi ile antrenörlük hayatıma başladım. Bizde emeği çok fazladır. İnşallah çok çok başarılı olur. Ben ondan zerre kadar şüphe duymuyorum. Milli takıma başladığında sohbetimiz, muhabbetimiz oldu. Mevcut kadromuzdaki oyuncularla ilgili fikir alışverişi yaptık. Bizim ne kadar oyuncumuz milli takıma giderse o kadar mutlu oluruz” dedi.

İki golcü sahada
İki golcü sahada

Süper Lig’de geride kalan 24. hafta sonunda lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray’da teknik heyet, bu hafta oynanancak Antalyaspor maçı ile sistem değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Takımın son haftalarda ve özellikle de dış sahada gösterdiği performanstan memnun olmayan teknik heyet, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı aşmak için yeni bir çözüm yoluna gitme kararı aldı. Ligde oynanan son 2 karşılaşmayı birer golle tamamlayan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet, Antalyaspor karşılaşmasına çift forvet çıkmanın hesaplarını yapıyor. Hafta içerisinde gerçekleştirilen tüm idmanlarda bu sistem üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, devre arasında sarı-kırmızılı takıma katılan golcü oyuncular Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ilk kez birlikte 11’e başlayabilir. ORTAYA İKİLİ FORMÜLPazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçına kadar yapılacak çalışmalarda teknik heyet orta sahada da değişik varyasyonlar deniyor. Özellikle kaptan Selçuk İnan’ın son dönemde gösterdiği performansla formayı tekrar alması tüm planları tecrübeli oyuncunun yanında oynayacak ikiliyi bulma üzerine oldu. Teknik heyet, orta sahanın gerisinde Fernando-Selçuk, Fernando-Belhanda ve Fernando-Ndiaye gibi değişiklikleri yapılan taktik idmanlarında oyuncuları test ederek 2011-12 sezonunda Melo-Selçuk ikilisi gibi bir ikili arayışına girdi. Sağ ve sol tarafında kanatta görev yapan Onyekuru’nun ise son dönemde gösterdiği düşük performans nedeniyle bir haftalığına kenara çekilmesi ve yerine ise sakatlığı tamamen biten Emre Akbaba’nın forma giymesi bekleniyor.Tetteh’te Diagne sendromuG.Saray’ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Benjamin Tetteh, sezonun ikinci yarısında performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. Sparta Prag formasıyla ligde oynadığı 4 maçta 1 gol atabilen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu, devre arası kampının ardından ligin ikinci yarısında da yine hafif bir sakatlık sorunu yaşadı. Sparta Prag’ın yüksek bonservis bedeli istemesi, Tetteh konusunda G.Saray’a geri adım attırmıştı. Emre Taşdemir IN Ömer Bayram OUTG.Saray’ın genç solbeki Emre Taşdemir, süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Devre arasında bonservis bedeli olmadan takıma katılan 23 yaşındaki sol bek, oynadığı futbolla yüzleri güldürüyor. Sezon başında takıma katılan Ömer Bayram ise son tercih konumunda yer alıyor. Teknik heyet, 27 yaşındaki futbolcudan sezon sonunda kendisine takım bakmasını isteyecek.Ozan’ın hayali Bayern Münihİlk kez bu sezon G.Saray A Takım formasını giyen ve 6 aylık süreçte gösterdiği performansla Bundesliga ekibi Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker’ın sorularını yanıtladı. Futbola başladığından beri doğru bir kariyer planı olduğunu söyleyen Ozan, “Bir sonraki adımım Türkiye’den Avrupa’ya gitmekti. Henüz 2 aydır buradayım ve takımı Bundesliga’da tutabilmek istiyoruz. Ancak Bayern Münih’te oynamayı kim istemez? Tabii ki Avrupa’da başka büyük kulüpler kulüpler de var. Çok çalışmalı ve sabırlı olmalısınız” dedi. Olcay Şahan affedildi

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