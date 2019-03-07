Sıkıntılara rağmen iyi durumdayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlediği basın toplantısında takımın ligde bulunduğu konum, A Milli Takım ve kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Bulundukları konumdan daha iyi bir noktada olabileceklerini ancak gelişen şartlar ve zaman zaman yapılan hatalar nedeniyle şu an farklı noktada olduklarını söyleyen Karaman, “Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Ben de elbette ki şartlar ne olursa olsun oynadığım her müsabakayı kazanmak isterim. Zaman zaman farklı sebeplerden, farklı hatalardan dolayı, bizim şahsi hatalarımızdan dolayı çok daha farklı yerde olabilirdik. Sezon başındaki çalkantılar, devre arasındaki sorunları alt alta, üst üste koyduğumuz zaman geçirdiğimiz sıkıntıları göz önüne getirdiğimiz anda da bulunduğumuz yeri Cumhuriyet Bayramı olarak ilan edebiliriz. Çünkü Trabzonspor feda üstüne feda yaparak sezona başladı. Bütün bunları görmezden gelirsek basit sorunlarmış gibi bakarsak, Ali mi oynar, Veli mi oynar, o mu çıkar, bu mu çıkar gibi konuları takılırsak, sorunu çözme adına değil problemi büyütme adına bir çaba olur. Çok daha fazlasını alabilirdik. O imkanımız gücümüz vardı ama bahsettiğimiz sebeplerden dolayı olmadı. Bulunduğumuz yerden çok ciddi bir rahatsızlığımız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG’İN EN HAMLESİZ TAKIMIYIZ

Ligdeki 4 karşılaşmada son dakikalarda yenilen gollerle puan kaybedilmesiyle ilgili de konuşan Karaman, “Biz sahaya çıkan kadro ile başlayacağız, mücadele edeceğiz, gol pozisyonuna gireceğiz, savunma yapacağız ve oyunu sonlandırmaya çalışacağız. İkinci yarı transfer yasağı ve sakatlıklar dâhil çok hamle şansımız olmadı. Ligin en hamlesiz takımıyız ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Biz sahada oynayan oyuncularımızın eksikleri görüyoruz. Biz bu odanın içine girdiğimizde onlarla vura vur gideriz. Allah şahittir ki kendi üç oğlumdan farklı değiller. Eğer söz konusu olan oyuncu değişiklikleri ise meydanı kimseye bırakmam. Şükürler olsun benim en güçlü olduğum yön bu. Görürüm, okurum, anlarım, yürürken, adım atarken anlarım. O ruhu çözerim sahada mücadele ederken. Siz görüyorsunuz, taraftar tribünde görüyor. Ben salağım, ben geri zekâlıyım ben görmüyorum. Benimle beraber o kulübede profesyonel olup ekmek yiyen insanlar ya şu şudur demiyor. Biz göremiyoruz! Kamuoyunun düşünmediği psikoloji ile düşünmeye çalışıyoruz. Eğer her gördüğüm oyuncuyu değiştirsem son maça bakacak olursak üç değil 7, 8, 9 oyuncu da olsa yetmezdi” diye konuştu.

MİLLİ TAKIMIN İSKELETİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ünal Karaman, zor ve sıkıntılı bir yoldan geçtiklerini ve bunun çözümü için gayret gösterdiklerini de vurgulayarak, “Allah’a şükürler olsun biz ve bize inananlar ile bu sıkıntıları aşmak için çaba gösteriyoruz. Trabzonspor adına Türk futbolu adına ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Bu pırlanta gibi gençlerle Türk Milli Takımı’nın iskeletini oluşturmak için de çalışıyoruz. Hedefimiz ve kendi doğrularımız hiç şaşmadı. Ama iş dönüp dolaşıp bütçeye geliyor. Gerçeklerimizi biliyoruz. Trabzonspor gerçeğinin ne olduğunu biliyoruz. Bütçe konusunda kısmen geçmişten kalan borçlar söz konusu. Zamanında hesapsız harcanan paralar ve hesapsız yapılan transferlerden dolayı böyle bir ortam oluştuğu için işimizin zorluğunu biliyoruz” dedi.

Olcay’ın affı sürece bağlı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadro dışı durumundaki Olcay Şahan ile ilgili yaptığı açıklamada, “Takım içerisindeki motivasyonu ve disipliniyle ilgili bir önlem almaya çalıştık. Affedilme konusunda bir süreç var” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadro dışı durumundaki Olcay Şahan’ın affedilmesinin sürece bağlı olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, “Benim şahsi olarak ne Olcay, ne Onur, ne de Burak ile ilgili olarak hiçbir sorunum yoktu. Ancak burada grup adına hiyerarşiyi korumak adına hamleler var. Trabzonspor’un menfaatleri ve doğruları var. Biz de bu doğrular içerisinde onlardan farklı bir duruş sergilesin diyerek ayrıcalıklı mı davranacağız? Her oyuncu bizim için değerlidir. Biz onlardan en iyi hizmeti almakla mükellefiz. Ama burada Trabzonspor’a hizmet ediyorsanız bu grubun heyecanını canlı tutmalısınız. Takım anlamı içerisinde motivasyonu ve disiplini ile ilgili bir önlem almaya çalıştık. Yönetim kurulu ile ortak alınmış bir karardır. Şu anda affedilme noktasında, yaşanan bir süreç var” diye konuştu.

Şenol Hoca inşallah çok başarılı olur

Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, milli takımın başına tekrar Şenol Güneş’in geçmesiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Şenol hocaya sonsuz başarılar diliyoruz. İnşallah çok çok başarılı olur. Milli takıma göreve başladığında onun teklifi ile antrenörlük hayatıma başladım. Bizde emeği çok fazladır. İnşallah çok çok başarılı olur. Ben ondan zerre kadar şüphe duymuyorum. Milli takıma başladığında sohbetimiz, muhabbetimiz oldu. Mevcut kadromuzdaki oyuncularla ilgili fikir alışverişi yaptık. Bizim ne kadar oyuncumuz milli takıma giderse o kadar mutlu oluruz” dedi.