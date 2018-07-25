Sıkıntıların farkındayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kampın son gününde yapılan çalışmalar, futbolcuların performansı, kulübün durumu ve transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kadrolarına kattıkları İranlı oyuncu Vahid Amiri ve transferi gündemde olan Majid Hosseini hakkında konuşan Karaman, “Bu konuda yönetimimiz, Özkan hocamız ve izleme komitemizin yoğun mesai harcadıklarını biliyoruz. Bizim açımızdan yoğun kamp dönemi oldu. Onun için canlı olarak izleme şansım olmadı. Açıkçası takipte de zorlandık. Tabii ki Dünya Kupası müsabakalarını oynadılar. Buradaki arkadaşlarımız kasetlerden ve olan yayınlardan tekrar bir gözden geçirdiler. Genel manada iyi oyuncu olduğunu gördük. Asli sorumluluğu Trabzon’daki arkadaşlarımız üstlendiler. Biz de Trabzon’da güven esas olduğu için ‘ayrımız gayrımız yok’ demiştik. Bizim açımızdan da mahsuru yok” dedi.

TRANSFER REKABETi ARTTIRACAKTIR

Ünal Karaman, takımda bazı bölgelere yapılacak transferle rekabet ortamının artacağına inandığını anlatarak, “Her teknik adam tam takım olarak sorunsuz bir hazırlık dönemi geçirmek ister. Ama yönetim kurulunun da çok ağır bir yükü var ve sizler de takip ediyorsunuz. Yani o borçlar ödenmeden transferin yapılması bir anlam ifade etmiyordu. Gerçekten ciddi sorumluluklar olarak, ağır bir yükün altına girerek bir şeyleri değerlendirdiler. Biz de Trabzonspor’un dertlerine uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki bir an önce oyuncularım elimde olsun isterim. Şartlar bunu gerektirdi, bu şartlar içerisinde çalıştık. Mevcut oyuncularımın en üst seviyede lige hazır olabilmesi adına gayret gösterdim, çalışmalar yaptırdım. Umuyorum ki en kısa dönemde gelirler ve rekabet ortamının içerisine girerler. Biz de takım çalışmasını hızlandırmış bir şekilde yapmaya gayret gösteririz” ifadelerini kullandı.

ÜST SEVİYEDE BAŞLAMAK İSTİYORUZ

“Camia zor bir dönemden geçti, ağır bir tahribat vardı” diyen Karaman, “Bu ağır tahribatın ister istemez sahaya da yansımaları olacak. Verecekleri destek ve moral bizleri daha canlı ve diri tutar. Oyuncular özverilerini bütün olma yolunda en ufak bir sorun yaşamama anlamında Trabzonspor’u en iyi şekilde temsil ettiler. Taraftarlar da bu özverinin, bu desteğin en önemli parçası olsun, bu takım onlarla güzel. İnşallah üst seviyede moralle beraber bize lige başlama fırsatı tanırlar” değerlendirmesinde bulundu.

MEYVEYİ HAM KOPARAMAYIZ

Kamptaki genç oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları sorusunu değerlendiren Karaman, “Gidince arkadaşlarımızla ve yönetimimizle bir durum değerlendirmesi yapacağız. Tabii ki içlerinde yanan ateşe saygı duyuyorum. Trabzonspor formasını biran önce giymek adına yapacakları gayrete saygı duyuyorum. Ama meyveyi ham bir şekilde dalından kopardığımızda istediğimiz tadı alamayız” diye konuştu.

FIRTINA SEZONA HAZIR

Slovenya’da 1-24 Temmuz tarihlerinde kamp gerçekleştiren Trabzonspor, Trabzon’a geldi. Yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak 26 Haziran’da Trabzon’da başlayan bordo-mavililer, 1 Temmuz’da ise Slovenya’da iki aşamalı kamp gerçekleştirdi. İlk olarak Kranj kasabasında Slovenya Futbol Federasyonu’na ait tesislerde 12 günlük bir çalışma gerçekleştiren bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından daha sonra Kranjska Gora kasabasına geçerek 24 günlük kampı tamamladı. Karadeniz ekibi Slovenya kampı sırasında 30 antrenman 4. hazırlık maçı oynadı. İlk olarak Slovenya ekibi Triglav takımını 2-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Hırvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımını 1-0’la geçti. Rusya’nın güçlü ekibi Spartak Moskova ile Avustarya’da karşılaşan 4-1 yenilen Karadeniz ekibi son maçın da ise Katar’ın Al Duhail SC takımıyla 1-1 beraberle kaldı.

Gençler uyum sağladı

Trabzonspor, yeniden yapılanma planlaması kapsamında genç oyuncularla ağırlıklı bir kadro ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Önümüzdeki yıllardan itibaren öz kaynaklarını daha verimli kullanma yolunu tercih edecek olan bordo-mavili kulüpte, bu planlama dahilinde altyapısından yetişen ve çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen oyunculardan Abdulkadir Parmak, Cafer Tosun, Yüksel Şişman, Hüseyin Türkmen, Batuhan Artaslan, Ahmet Akpınar, Muhammet Beşir, Ahmet Sevinç, Alihan Tuncer, Furkan Taş ve Bahadır Güngördü kampta Teknik Direktör Ünal Karaman’ın gözüne girmek için büyük bir mücadele verdi. Kimlerin kadroya dahil edeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kampın golcüsü Rodallega oldu

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemedi. Hogo Rodallega bütün maçlarda ilk on birde başladı. Bordo-mavili takım oynadığı 4 hazırlık maçında 5 gol atarken, bunların 3’ü Hugo Rodallega’dan geldi. Diğer golleri ise Ramil Sheydaev ve penaltıdan Luis Ibanez kaydetti.

Başkan ve yöneticiler yalnız bırakmadı

Trabzonspor’un Slovenya’da gerçekleştirdiği kampta Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler takımı yalnız bırakmadı. İlk kamp döneminde yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar ve Lokman Sadıklar 12 gün boyuncu takımla birlikte olurken, sonraki bölümde ise Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin bordo-mavili ekibin yanındaydı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise iki kez kampı ziyaret etti. İlk ziyaretini ilk bölümde yapan Ağaoğlu, ikinci ziyaretini ise ikinci bölümdeki kampta gerçekleştirdi. Ünal Karaman ve futbolcularla görüşen Başkan Ağaoğlu, teknik heyet ve oyunculara moral verdi.

Trabzonspor taraftarıyla buluşacak

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla 29 Temmuz’da etkinlik düzenlenecek. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı’nda saat 21.00’de Samsunspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi stat dışında başlayacak kutlamaların stat içinde de süreceği belirtildi. Yarın satışa sunulacak bilet fiyatını, tüm Trabzonspor camiasını yan yana görmek gayesi ile 5 lira olarak belirlendiği de vurgulandı.