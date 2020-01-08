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Simon Falette Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Simon Felatte, Fenerbahçe formasıyla poz verdi.

Simon Felatte, Fenerbahçe formasıyla poz verdi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

  • "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz."

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