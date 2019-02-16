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'Sinan Gümüş ayrılık kararı aldı' iddiası

Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün Benfica maçı sonrası soyunma odasında, "Burada yılda 4 milyon euro alan futbolcuların performansları konuşulmuyor, topu ne zaman ayağıma alsam büyük bir uğultu kopuyor" diyerek isyan ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Sinan Gümüş bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 21 resmi maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

Sinan Gümüş bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 21 resmi maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

Son haftalarda oynadığı tüm maçlarda tribünlerden büyük tepki alan Sinan Gümüş, son olarak Benfica maçında da aynı şeyleri yaşadı.

73. dakikada Ndiaye'nin yerine oyuna giren Sinan Gümüş, topu ayağına her aldığında taraftarların tepkisiyle karşı karşıya kalırken genç oyuncunun bu durumu kabullenemediği ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılabileceği ifade edildi.

Akşam'da yer alan habere göre 2-1'lik mağlubiyetin ardından soyunma odasında isyan eden Sinan Gümüş'ün moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi.

"Görüşmelere başla"

24 yaşındaki oyuncunun menajerine talimat vererek "Burada yılda 4 milyon euro alan futbolcuların performansları konuşulmuyor, topu ne zaman ayağıma alsam büyük bir uğultu kopuyor. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor, sen görüşmelere başla" dediği iddia edildi.

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