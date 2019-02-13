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Sinan Vardar TFF başkanlığına aday olacak

Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, TFF Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı. Vardar, önümüzdeki günlerde adaylık başvurusunu gerçekleştirecek

Haber Merkezi IHA, IHA
Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, TFF Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı. Vardar, önümüzdeki günlerde adaylık başvurusunu gerçekleştirecek.

Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, TFF Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı. Vardar, önümüzdeki günlerde adaylık başvurusunu gerçekleştirecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun mayıs ayında yapılması planlanan kongresi öncesinde Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.

Yıldırım Demirören’in İddaa ihalesini kazanması halinde görevden ayrılma ihtimalinin de konuşulması üzerine açıklamada bulunan Sinan Vardar şöyle konuştu;

Sosyal medyada insanların bu konuda yoğun bir talebi var. Halkın talebi karşısında kayıtsız kalamam. Mayıs ayında yapılacak olan kongreye adaylığımı koyacağım. Ancak bu arada eğer Yıldırım Demirören, İddaa ihalesini alması sonucunda görevi bırakırsa, yine adaylığımı koyacağım.

Mehmet Demirkol: TFF başkanı adayım Hamit Altıntop
Mehmet Demirkol: TFF başkanı adayım Hamit Altıntop

Futbol kulislerinde sezon sonunda yönetimsel anlamda büyük bir değişime uğrayacağı konuşulan Türkiye Futbol Federasyonu için Mehmet Demirkol'dan ses getiren bir paylaşım geldi.Sosyal medya hesabından 'TFF başkan adayım Hamit Altıntop' yazan Demirkol, eski futbolcu için 'yönetimini belirlesin' ifadesini kullandı. Futbol kariyerinin son döneminde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Hamit Altıntop, yaptığı açıklamalarla ise birçok futbolsever tarafından takdir görmüştü. 36 yaşında olan Hamit Altıntop, Galatasaray ve milli takımda kaptanlık pazubandını da takmıştı.TFF Başkan adayım @FHamitAltintop. Yönetimini kendisi belirlesin.&mdash; mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 13 Şubat 2019

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