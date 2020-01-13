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Sıtma olan Henry Onyekuru 4 kilo verdi

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru'nun ülkesi Nijerya'da sıtma hastalığına yakalandığı belirtilmişti. Sarı kırmızılıların yıldızının son fotoğrafını yönetici Abdurrahim Albayrak paylaştı. Yıldız futbolcunun kilo verdiği gözlemlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Galatasaray'ın Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalanmış ve durumu doktorlar tarafından gözlemlenmeye devam ediyordu.

Son durumu merak edilen oyuncuyla ilgili olarak Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak bugün dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek" ifadesini kullandı.

Öte yandan Onyekuru'nun son çekilen fotoğrafında kilo verdiği gözlemlendi. Nijeryalı futbolcunun hastalığın başlangıç sürecinden itibaren yaklaşık 4 kilo verdiği belirtildi.

Doktorların tavsiyesiyle kısa sürede eski formuna kavuşacağı aktarılan oyuncunun yaklaşık 2 hafta içerisinde takıma geri dönmesi bekleniyor.

Henry Onyekuru'nun son çekilen fotoğrafında kilo verdiği gözlemlendi.
Henry Onyekuru'nun son çekilen fotoğrafında kilo verdiği gözlemlendi.

Onyekuru Galatasaray'a imzayı attı
IHA

Onyekuru Galatasaray'a imzayı attı

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeye imzayı attı. Galatasaray'a kiralık olarak dönen Onyekuru, ''Evime dönmekten dolayı çok mutluyum'' açıklamasında bulundu.


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