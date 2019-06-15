SÜPER LİG

Sivasspor'a 1.98'lik kaleci

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, bonservisi elinde olan Malili file bekçisi Mamadou Samassa'yı kadrosuna katıyor.

Haber Merkezi IHA
Samassa'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Samassa'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Demir Grup Sivasspor Kulübü, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Alınan bilgiye göre teknik direktör Rıza Çalımbay, Fransa ekiplerinden Troyes ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Malili file bekçisi Mamadou Samassa ile temasa geçti. Transferde bir aksilik olmazsa 1.98’lik dev file bekçisinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Transferle ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin kesinlik kazandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Kaleci Mamadou Samassa’nın da Sivasspor’dan gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi.

  • Samassa, geçen sezon Fransa Ligue 2’de çıktığı 36 maçta toplam 28 gol yedi.

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