SÜPER LİG

Sivasspor'da Khalili sesleri

İlk yarıyı lider tamamlayan Sivasspor'un Kasımpaşa’dan ayrılmak üzere olan Khalili ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Khalili'nin Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Khalili'nin Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fotoğraf: IHA

Sivasspor, devre arasında bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takıma takviye yapmak için kolları sıvadı.

Sivasspor'un, Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili transferini bitirmesi an meselesi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kasımpaşa kulübü ile ilişiğini keseceği konuşulan tecrübeli oyuncunun da Sivasspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

  • 2018 yılında Gençlerbirliği takımından Kasımpaşa’ya bedelsiz olarak gelen Khalili bu sezon takımının en formda oyuncularından biri oldu. Takımının orta sahadaki en güçlü ismi olan İsveçli futbolcu bu sezon oynadığı 18 maçta 2 kez ağları havalandırırken, 1 kez de asist yaptı.

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