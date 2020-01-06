Sivasspor'da Khalili sesleri

Sivasspor, devre arasında bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takıma takviye yapmak için kolları sıvadı.

Sivasspor'un, Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Khalili transferini bitirmesi an meselesi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Kasımpaşa kulübü ile ilişiğini keseceği konuşulan tecrübeli oyuncunun da Sivasspor’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.