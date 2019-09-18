Skrtel Atalanta'dan neden ayrıldı?
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Skrtel Atalanta'dan neden ayrıldı?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Serie A takımlarından Atalanta'ya transfer olan ve imzadan kısa bir süre sonra sözleşmesini fesheden Skrtel hakkında önemli bir açıklama geldi. İtalyan kulübünün başkanı Antonio Percassi, Skrtel'in neden ayrıldığı hakkındaki gerçeği anlattı.

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Skrtel Fenerbahçe formasıyla çıktığı 119 karşılaşmada 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Skrtel Fenerbahçe formasıyla çıktığı 119 karşılaşmada 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Atalanta Kulübü Başkanı Antonio Percassi, transfer döneminde imza attıktan kısa bir süre sonra sözleşmesini feshederek Başakşehir'e giden Martin Skrtel hakkında açıklamalarda bulundu.

Slovak oyuncunun eşinin İtalya'da yaşamak istemediğini belirten Percassi, "Skrtel'in eşi buraya gelmeyi hiç istemedi. Skrtel iyi bir adamdı ama üzgündü. Onun acı çektiğini görüyorduk. Çünkü eşi burada yaşamak istemiyordu. O yüzden Skrtel de çok üzgündü." ifadelerini kullandı.

  • Martin Skrtel 2016 yılında 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 119 karşılaşmada forma giymişti.

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Martin Skrtel OFFICIAL (@martin37skrtel)'in paylaştığı bir gönderi ()


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