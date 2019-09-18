Skrtel Atalanta'dan neden ayrıldı?

Atalanta Kulübü Başkanı Antonio Percassi, transfer döneminde imza attıktan kısa bir süre sonra sözleşmesini feshederek Başakşehir'e giden Martin Skrtel hakkında açıklamalarda bulundu.

Slovak oyuncunun eşinin İtalya'da yaşamak istemediğini belirten Percassi, "Skrtel'in eşi buraya gelmeyi hiç istemedi. Skrtel iyi bir adamdı ama üzgündü. Onun acı çektiğini görüyorduk. Çünkü eşi burada yaşamak istemiyordu. O yüzden Skrtel de çok üzgündü." ifadelerini kullandı.

Martin Skrtel 2016 yılında 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 119 karşılaşmada forma giymişti.



