Skrtel Seria'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Slovak savunmacı Skrtel Serie A ekiplerinden Atalanta'ya transfer oldu.
1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun İtalyan ekibinden yıllık 1.1 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
Skrtel'in Şampiyonlar Ligi'nde olması nedeniyle Atalanta'yı tercih ettiği belirtildi.
- 2016 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Martin Skrtel, sarı-lacivertli formayla 119 maça çıkmış ve 9 gol atmıştı.
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