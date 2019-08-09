Skrtel Seria'ya transfer oldu
SÜPER LİG

Skrtel Seria'ya transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Martin Skrtel, İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Skrtel, Atalanta'da Fenerbahçe'de olduğu gibi 37 numaralı formayı giyecek.

Skrtel, Atalanta'da Fenerbahçe'de olduğu gibi 37 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Slovak savunmacı Skrtel Serie A ekiplerinden Atalanta'ya transfer oldu.

1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun İtalyan ekibinden yıllık 1.1 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Skrtel'in Şampiyonlar Ligi'nde olması nedeniyle Atalanta'yı tercih ettiği belirtildi.

  • 2016 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Martin Skrtel, sarı-lacivertli formayla 119 maça çıkmış ve 9 gol atmıştı.


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