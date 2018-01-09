Sol beke son aday Davide Santon

Sezonun ikinci yarısı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve önceliğini sol beke veren Galatasaray'da, yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, İtalyan ekibi İnter’in İtalyan milli futbolcusu Davide Santon’u listesine eklediği belirtildi. Ara transferde yüksek bonservis bedeli vermek istemeyen yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yöneldiği ve Santon'un da bu anlamda öne çıktığı kaydedildi. Sol bekin yanı sıra stoper ve sağ bek olarak da görev yapabilen oyuncunun defansın her yerinde oynama özelliğine sahip olmasının da kendisini öne çıkardığı ifade edildi. İnter altyapısından 2008 yılında A takıma çıkan Santon, 2011 yılında Cesena’ya kiralandı. Ardından sezon sonunda İtalyan ekibine geri dönen Santon, 2011 sonunda Newcastle’a 5.65 milyon Euro karşılığında satıldı. 2015 yılında Newcastle’dan İnter’e 3.70 milyon Euro karşılığında geri dönen Santon, o dönemden beri İtalyan ekibinin formasını terletiyor.

G.SARAY'A RAKİP OLMUŞTU

İnter'le bu sezon 9 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 590 dakika süre aldı. Teknik direktör Luciano Spalletti tarafından çok fazla tercih edilmeyen oyuncunun da daha fazla süre alarak kendisini gösterebileceği bir takımda forma giymek istediği ifade edildi. Santon, 2015'te Türk Telekom'da G.Saray’ın İnter ile yaptığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Maçı, sarı-kırmızılı takım 1-0 kazanmıştı.

Asamoah bekleyişi sürüyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, sezon başında da gündeme gelen Juventuslu Kwadwo Asamoah için son ana kadar bekleme kararı aldı. İtalyan ekibinin, Atalanta'ya kiraladığı Spinazzola'nın Juventus'a geri dönmesini bekleyen sarı-kırmızılıların bir yandan da oyuncu izin kulübüyle bonservis pazarlıklarını yürüttüğü öğrenildi. Yönetimin prensipte el sıkıştığı Fransız yıldız Patrice Evra konusunda ise belirsizlik olduğu kaydedildi. Evra'nın deneyimine karşın 36 yaşında olmasının düşündürdüğü ifade edildi. Teknik heyetin, uzun yıllar yararlanabilecekleri bir oyuncuyu kadrosuna katmaya daha sıcak baktığı öğrenildi.