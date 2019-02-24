Soldado derbi için sabırsız

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sarı-lacivertli formayla ligde Beşiktaş derbisinde forma giymedi. Geçen sezon kadroya dahil edilen Soldado, ligdeki 3 Beşiktaş derbisinde de süre almadı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a karşı oynayan ve 1 gol atan İspanyol golcü, bu kez ligde Beşiktaş derbisinde forma giyerek gol atmak istiyor. Beşiktaş derbisine odaklanan ve derbiye özel olarak hazırlanan Soldado, antrenmanların dışında sahada kalarak şut ve kenardan yapılan ortalara gol çalışması yapıyor. Soldado, Türkiye kariyerinde Beşiktaş ile Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşmıştı. Vodafone Park’ta oynanacak maç için sabırsızlandığını belirten İspanyol golcü, “Ligde daha önce Beşiktaş derbisinde oynamadım. Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a karşı oynamış gol atmıştım. Ben bu derbi için sabırsızlanıyorum. Bu kez ligde derbide oynayarak gol atmak ve takımımı galibiyete taşımak istiyorum. Sadece derbiye konsantre olmuş durumdayım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de ligde kalan haftalarda takımın birinci golcüsü Roberto Soldado olacak. Anahtar pas denemeleriyle de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan 33 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarına servis yapma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Slimani’ye göre son vuruş becerisi daha iyi olan Soldado, Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli takımın en büyük silahı olacak.

Biletlere büyük talep

Fenerbahçe taraftarlarından, deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi biletlerine yoğun talep geldi. Kulüpten alınan bilgiye göre, 2025 kişi kapasiteli deplasman tribününe 5 katı kadar bilet talebi geldiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, birçok talebi geri çevirmek zorunda kaldığı belirtildi. Bazı tribün grupları da istedikleri sayıda bilet verilmediği için yönetimi protesto ederek, maça gitmeme kararı aldığı aktarıldı.

Zajc’ı heyecan sardı

Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosunda kattığı Miha Zajc’ı derbi heyecanı sardı. Sloven 10 numara, sarı-lacivertli formayla ilk derbi maçına çıkacak. Takım arkadaşlarıyla derbi atmosferi hakkında konuştuğunu belirten Zajc, “Çılgın sıcak ve unutulmaz bir derbi bekliyorum. Açıkçası sabırsızım ve derbiyi heyecanla bekliyorum. Bu maçta oynayarak takımıma asist ve golle katkı sağlamak istiyorum” dedi.

1 milyar 51 milyon TL’lik derbi



Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın kadrosunda yer alan oyuncuların toplam değeri 174.36 milyon Euro’yu buluyor. Transfermarkt’ın verilerine göre, ligin en pahalı takımı olarak öne çıkan Fenerbahçe’nin tahmini piyasa değeri 97.18 milyon Euro olarak gösterilirken, Beşiktaş’ın ise kadrosundaki futbolculara yaklaşık 77.18 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses takımın en değerli oyuncusu olarak yer aldı. Nijeryalı oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro olarak olarak gösterilirken, yine sarı-lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Cezayirli golcü İslam Slimani 10 milyon Euro, Andre Ayew de 9 milyon Euro’luk değeriyle sıralanıyor. Fenerbahçeli Eljif Elmas’ın değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösterildi. Beşiktaş’ın en değerli ismi olarak ise Adem Llajic ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı kulüpte sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 10 numara, derbide kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecek. Adem Llajic’in 13 milyon Euro ile takımının en değerli oyuncusu olarak gösterilirken, onu Hırvat defans oyuncusu Vida 10 milyon Euro’luk bedeliyle takip etti.