SÜPER LİG

Soldado'nun cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Alper Ulusoy Soldado'ya kırmızı kart göstermişti.

Hakem Alper Ulusoy Soldado'ya kırmızı kart göstermişti.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Kayserispor maçında hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü. Profesyonel Disiplin Kurulu, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a yönelik 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle İspanyol futbolcuya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

  • Bu hafta oynanacak Konyaspor maçında cezasını çekecek olan Soldado, 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Alper Ulusoy'un Roberto Soldado'ya kırmızı kartı olay oldu
Alper Ulusoy'un Roberto Soldado'ya kırmızı kartı olay oldu

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Kayserispor maçının ilk yarısının son dakikalarında hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.İspanyol yıldızın gördüğü bu kart sonrasında sarı lacivertli oyuncular ve taraftarlar çılgına döndü. Soldado'nun hakeme ne dediği bilinmezken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den konuyla ilgili ilginç bir açıklama geldi.Dilmen, pozisyonla ilgili olarak "Alper Ulusoy'un Portekizce ya da İspanyolcası iyi herhalde! Soldado'yu küfretti diye attı sanırım. Alper Ulusoy'un FIFA kokartını aldılar. Geçen hafta da kötüydü, bugün de iki takımdan daha kötü, maçı katletti" ifadelerini kullandı.

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