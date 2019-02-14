Soldado'nun cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Kayserispor maçında hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü. Profesyonel Disiplin Kurulu, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a yönelik 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle İspanyol futbolcuya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Bu hafta oynanacak Konyaspor maçında cezasını çekecek olan Soldado, 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
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