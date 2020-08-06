Trabzonspor'da Filip Novak camiaya veda etti

Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen bordo mavili takımın golcü sol bek oyuncusu Instagram adresinden yayınladığı mesajla camiaya veda etti.

'Her şey için teşekkürler'

Filip Novak, Instagram sayfasından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Trabzonspor! Biliyorsunuz ki ilk günden son maçıma kadar sizler için savaştım. Ama hayat, yeni meydan okumalardan ibarettir ve ben de yeni birini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayışlı olursunuz. Her şey için teşekkürler."