Trabzonspor'da Sörloth krizi büyüyor: Noter tespiti yaptırıldı

Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takım kampına katılan ve ardından Trabzon'a dönmeyen Alexander Sörloth için işlem başlattı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alexander Sörloth için Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir" ifadesine yer verildi.

"Disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir"

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, Sörloth'un ülkesinin milli takımın kampına katılmak üzere Norveç'e gittiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da Kovid-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir. Bugün itibarıyla henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir."

Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı? Geçtiğimiz sezon 24 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.Son olarak Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in transfer girişimlerinde bulunduğu Norveçli oyuncunun sözleşmesi de merak konusu oldu.Crystal Palace takımından 750 bin euro bedelle Trabzonspor'a 2 yıl kiralanan Sörloth, bordo mavili takımdan yıllık 1.5 milyon euro ücret alıyor.Norveçli oyuncu 2020/21 sezonunda Trabzonspor formasıyla resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11 başlaması halinde 6 milyon euro ödenerek Trabzonspor'un bonservisli oyuncusu olacak.Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde herhangi bir buy-out maddesi de bulunmuyor. Trabzonspor, oyuncunun transferini tamamlamak için önümüzdeki sezonu bekliyor.Ahmet Ağaoğlu gelen teklifleri açıkladı: Sörloth'u ciddi şekilde istiyorlarBrezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdiBuy-Out ne demek?Sözleşme süresinden önce belirlenen miktarın ödenerek oyuncunun tüm haklarına sahip olmak. Bu gönderiyi Instagram'da gör Milli Takımımızın yeni formasını çok sevdik 🇹🇷 Bu tarihi formayı takipçilerimiz arasından 3 kişiye hediye etmek istiyoruz. 👇🏻Yapman gerekenler ✅@yenisafakspor ve @gztspor hesabını takip et. ✅3 'yakın' arkadaşını yoruma etiketle. ✅Gönderiyi beğen 📲@yenisafakspor’un mobil uygulamasını indirmeyi de unutma. Link profilde😏 ⚠Çekiliş Sonucu 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. #Türkiye #MilliForma #BiziKimseDurduramaz Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (1 Eyl, 2020, 6:50öö PDT)

00:00 dk 24 Şubat 2020 AA Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır ve Sörloth'a övgü Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kalecileri Uğurcan Çakır ve golcü oyuncuları Alexander Sörloth için 'Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden ve Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri bizde' dedi.



