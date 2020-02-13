Sörloth'un cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği müsabakasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kadroda yer almayarak bir maçlık cezasını çeken Sörloth, kalan bir maçlık cezasını ise Demir Grup Sivasspor maçında çekecek.

Golcü oyuncu, 23. haftada oynanacak Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

Sörloth'a verilen 2 maçlık cezayla ilgili ne düşünüyorsunuz? pic.twitter.com/Kn8ttmLGOq — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Şubat 2020