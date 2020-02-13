SÜPER LİG

Sörloth'un cezası belli oldu

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth, bordo-mavililerin en önemli hücum silahı konumunda yer alıyor.

Sörloth, bordo-mavililerin en önemli hücum silahı konumunda yer alıyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gençlerbirliği müsabakasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kadroda yer almayarak bir maçlık cezasını çeken Sörloth, kalan bir maçlık cezasını ise Demir Grup Sivasspor maçında çekecek.

Golcü oyuncu, 23. haftada oynanacak Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

Biano: Trabzonspor ve Sörloth'tan özür dilerim
Biano: Trabzonspor ve Sörloth'tan özür dilerim

Trabzonspor'un deplasmanda Gençlerbirliği'nin 2-0 mağlup ettiği maçta bordo-mavili futbolcu Alexander Sörloth, 90+3. dakikada Fabricio Baiano'nun kendisine attığı tekmeler sonrası rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Baiano, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Sörtloh'tan özür diledi.Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Maçı kazanmayı çok istiyordum. Takımımın formasını onurlandırmak istedim sadece. Bundan dolayı maçtan Sörloth’un atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve herkesten içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği maçının ardından Sörloth&#39;un ayağının son hali👇 pic.twitter.com/QBoKLF7FTJ&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Şubat 2020

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