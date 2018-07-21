Sosa hırs küpü

Yeni sezon hazırlıklarını Sovenya’nın Kranjska Gora kasabasında sürdüren Trabzonspor’da çalışmalar yoğun tempoda devam ederken, sakatların tamamen iyileşerek dönmesi teknik direktör Ünal Karaman’ı mutlu etti. Bu oyuncuların başında kampa geç katılmasının yanı sıra sakatlığı da bulunan Jose Sosa’nın yer almasının takımın havasını da olumlu yönde etkilediği görüldü. Son 5 gündür takımla birlikte çalışmalarda yer alan Arjantinli futbolcunun gösterdiği performans arkadaşlarının da motivasyonunu arttırırken, Sosa’nın yeni sezonda çok farklı bir görüntü sergileyeceğinin de müjdesini veriyor. 33 yaşındaki oyuncunun dönüşünün kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Ünal Karaman, rekabetin üst düzey olduğunu, bu rekabetin içinde Sosa’nın da yer almasının takıma olumlu yansıdığını ve sakat futbolcuların kampa kadar iyileşmesine sevindiklerini söyledi.

İranlı Vahid Amiri bugün Trabzon’da imzalıyor

Trabzonspor, İranlı milli oyuncu Vahid Amiri ile bugün sözleşme imzalayacak. Bordo-mavili kulüp, dün Trabzon’a geatirdiği İran’ın Persepolis takımında forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sağlık kontrolünden geçirirken, anlaşma sağladı. Amiri bugün saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sözleşme imzalayacak. İranlı futbolcu vize sorunu nedeniyle Slovenya kampına gidemeyecek ve Trabzon’da çalışacak.

Trabzon’a soğuk duş: 1-4

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor 3. hazırlık maçını Rusya’nın Spartak Moskova takımana 4-1 yenildi. Avusturya’nın Villach şehrinde oynanan maça Trabzonspor, Onur, Pereira, Hüseyin Türkmen, Mustafa Akbaş, İbanez, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Olcay, Abdulkadir Parmak ve Rodallega şeklinde çıktı. İkinci yarıda ise oyuna Uğurcan Çakır, Murat Cem Akpınar, Ahmet Hakan Sevinç, Batuhan Artarslan, Sosa, Novak, Cafer Tosun ve Shidaev oyuna girdi, Bordo-mavililer, 10. dakikada Rodallega’nın golüyle öne geçerken, Rus ekibinde 28. dakikada Glushakov, 43 (pen) ve 89 Promes ve 90+ 1’de Gigot’un gollerine engel olamadı.