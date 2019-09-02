Stefano Napoleoni Göztepe'de

Transfer döneminin son gününde bombalar arka arkaya patlıyor. Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni Göztepe ile anlaştı.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan 33 yaşındaki oyuncu daha sonra kendisini İzmir ekibine bağlayan imzayı atacak.

Stefano Napoleoni geride bıraktığımız sezonda Medipol Başakşehir formasıyla çıktığı 30 karşılaşmada 3 gol 1 asist ile oynadı.

Göztepe, Medipol Başakşehir'den Stefano Napoleoni ile anlaştı. (beIN SPORTS) pic.twitter.com/IibfqvIojI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 2, 2019