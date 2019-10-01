Suat Arslanboğa'nın hakemlik kariyeri sona erdirildi

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında tartışmalı kararlara imza atan Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitirildi.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında, Başakşehirli oyuncu Gulbrandsen'in önüne atılan topta Beşiktaşlı futbolcu Douglas'ın Norveçli futbolcuya yaptığı müdahaleye devam kararı veren Suat Arslanboğa tepkileri üzerine çekmişti.

TFF'den bugün yapılan açıklama ile Suat Arslanboğa'nın hakemliğine son verildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi."