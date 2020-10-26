SÜPER LİG

Süper Lig devlerinin gözdesi artık serbest

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Kulübü, Nijeryalı milli futbolcu Ahmed Musa'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ahmed Musa'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Ahmed Musa'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Al-Nassr Kulübü, 28 yaşındaki Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Rusya ekibi CSKA Moskova'da oynadıktan sonra İngiltere'nin Leicester City takımına imza atan Musa, 2018'de 16 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a transfer olmuştu. Musa, iki yıl süren Al-Nassr kariyerinde 57 maçta 11 gol atmıştı.

  • Kanatlarda ve forvette görev yapabilen Musa'nın ismi, transfer dönemlerinde sık sık Türk kulüpleriyle anılmıştı.

Paul Pogba İslam düşmanı Macron'a patladı: Milli Takım formasını artık giymeyecek
Paul Pogba İslam düşmanı Macron'a patladı: Milli Takım formasını artık giymeyecek

İslam düşmanı Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa'da yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı. Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba radikal bir karara imza attı.İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.Müslüman futbolcu Pogba, 2016 yılında 105 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Manchester United'a transfer olmuştu. Pogba, Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti. Fransızmallarına boykot dalgasıBu adam kafayı yemişMacron ateşle oynuyor: Hz. Muhammed'e hakaret karikatürlerini devlet binalarına yansıttı

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