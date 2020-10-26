Süper Lig devlerinin gözdesi artık serbest

Al-Nassr Kulübü, 28 yaşındaki Ahmed Musa ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Rusya ekibi CSKA Moskova'da oynadıktan sonra İngiltere'nin Leicester City takımına imza atan Musa, 2018'de 16 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a transfer olmuştu. Musa, iki yıl süren Al-Nassr kariyerinde 57 maçta 11 gol atmıştı.

Kanatlarda ve forvette görev yapabilen Musa'nın ismi, transfer dönemlerinde sık sık Türk kulüpleriyle anılmıştı.