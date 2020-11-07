Antalyaspor geri döndü, Kasımpaşa'dan puanı kurtardı

Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Koita ve 65. dakikada Hodzic kaydetti. Göztepe'nin golleri, 72. dakikada Veysel Sarı ve 90+2'de Sidney Sam'den geldi.
Sam'in golü VAR'dan döndü
Konuk ekipte Sideny Sam'ın 55. dakikada bulduğu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Pozisyonun incelenmesi yaklaşık 4 dakika sürdü.
- 2-2 sona eren mücadele sonrası Kasımpaşa puanını 12'e, Antalyaspor ise 9'a yükseltti.
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