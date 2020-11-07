Antalyaspor geri döndü, Kasımpaşa'dan puanı kurtardı

Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Koita ve 65. dakikada Hodzic kaydetti. Göztepe'nin golleri, 72. dakikada Veysel Sarı ve 90+2'de Sidney Sam'den geldi.

Sam'in golü VAR'dan döndü

Konuk ekipte Sideny Sam'ın 55. dakikada bulduğu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Pozisyonun incelenmesi yaklaşık 4 dakika sürdü.

2-2 sona eren mücadele sonrası Kasımpaşa puanını 12'e, Antalyaspor ise 9'a yükseltti.

Beşiktaş'ın galibiyet serisini Gaziantep bozdu: Mirallas 1 yıllık hasretine son verdi Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-1 Gaziantep FK’nın üstünlüğü ile sonuçlandı.Karşılaşmadan dakikalar;8. dakikada Oğuzhan’ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay’da kaldı.10. dakikada Gaziantepli Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.19. dakikada Oğuz’un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero’dan döndü.24. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.38. dakikada Larin’in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.45. dakikada Gaziantep FK’da Muhammet’in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 1-055’inci dakikada ev sahibi takımın atağında savunma arkasına sızan Muhammed'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin, rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.61’inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu:1-164’uncu dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Dicko’nun içeriye gönderdiği ortayı kontrol eden Muhammed'in vuruşu ağlara gitti:2-175’inci dakikada iki takımın yedek kulübesi arasında bir gerginlik yaşandı. Sumudica'nın tercümanı ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.90+7’nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Furkan Soyalp’in içeriye gönderdiği ortayı kontrol eder Kenan Özer’in vuruşu ağlara gitti:3-1Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti pic.twitter.com/Wb3tLfGm6q— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2020 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri: Büyük takım oyuncusu böyle olmaz



