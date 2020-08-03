Süper Lig tarihine geçen Silviu Lung'a sürpriz teklif

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda kaleci transferi için Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Silviu Lung’u gündemine aldı.

Yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurmak isteyen yeşil-siyahlılar kaleci transferi için gaza bastı. Geride kalan sezonda, Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak’ın takımdan ayrılması, yedek kalecisi Tolgahan Acar’ın da sakatlık geçirmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Ege ekibinin Lung transferinde ısrarcı olduğu bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekibin bonservis bedeli olmaması nedeniyle Lung’u listenin başına yazdığı ifade edildi. Denizlispor’un 31 yaşındaki başarılı file bekçisiyle görüşmelere başladığı ve transferin en kısa sürede netlik kazanacağı açıklandı.

Kayserispor formasıyla 29 maçta görev yapan Rumen kaleci, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı. Lung, bu sezon yaptığı 123 kurtarış ile ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu ve tarihe geçmeyi başardı.

Süper Lig'in gözdesi Silviu Lung’un sözleşmesi bitiyor Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung’un sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek.2016-2017 sezonunda Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen ve 3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Silviu Lung, kararını vermiş değil.Rumen kaleci, Türkiye’de kalıp kalmayacağı yönünde henüz bir karara varmış değilken sarı kırmızılı kulüp de Lung’un sözleşmesini uzatmak adına bir girişimde bulunmadı. Opsiyon hakkı Kayserispor’da olan Lung’un maaşına zam yapılması halinde sözleşmesinin uzatılabileceği ifade ediliyor.Devre arasında La Liga temsilcisi Sevilla'nın takibine giren file bekçisinin birçok Süper Lig ekibi de yakından takip ediyor.Galeri: FIFA'dan yapılacak transferler için radikal karar