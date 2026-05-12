Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı açıklandı

Selman Ağrıkan
14:5112/05/2026, Salı
G: 12/05/2026, Salı
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig’de gelecek sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda uzun süredir tartışılan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yeni sezon detayları netleşti.


TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada daha önce duyurulan sistemde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.


Hacıosmanoğlu, “Seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.


10+4 ne anlama geliyor?

Yeni düzenlemeye göre kulüpler kadrolarında toplam 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Ancak bu oyuncuların 10’u için standart kriter uygulanırken, kalan 4 yabancı futbolcu için 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olma şartı aranacak.






#Süper Lig
#TFF
#Yabancı kuralu
#İbrahim Hacıosmanoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret ara zam ihtimali son durum 2026! Asgari ücrete ara zam gelecek mi, temmuzda zam yapılacak mı?