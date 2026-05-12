TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada daha önce duyurulan sistemde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Hacıosmanoğlu, “Seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeye göre kulüpler kadrolarında toplam 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Ancak bu oyuncuların 10’u için standart kriter uygulanırken, kalan 4 yabancı futbolcu için 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olma şartı aranacak.