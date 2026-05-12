Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig’de gelecek sezon uygulanacak yabancı oyuncu kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türk futbolunda uzun süredir tartışılan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yeni sezon detayları netleşti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada daha önce duyurulan sistemde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.
Hacıosmanoğlu, “Seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni düzenlemeye göre kulüpler kadrolarında toplam 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Ancak bu oyuncuların 10’u için standart kriter uygulanırken, kalan 4 yabancı futbolcu için 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olma şartı aranacak.