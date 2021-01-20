Spor Süper Ligde 22-29 hafta maç programları belli oldu
SÜPER LİG

Süper Lig'de 22.-29. hafta maç programları belli oldu

Süper Lig’de ikinci yarının ilk 8 haftasının programı belli oldu. 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare
Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasından bir kare

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak’ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk edecek.

27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00’da.

Süper Lig’de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

22. HAFTA

  • 29 Ocak Cuma
  • 16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
  • 19.00 Gaziantep FK-Galatasaray
  • 30 Ocak Cumartesi
  • 13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor
  • 16.00 Aytemiz Alanyyaspor-DG Sivasspor
  • 16.00 M.Başakşehir-A.Hatayspor
  • 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
  • 31 Ocak Pazar
  • 13.30 BB Erzurumspor-Ankaragücü
  • 16.00 Denizlispor-Göztepe
  • 16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
  • 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

23. HAFTA

  • 2 Şubat Salı
  • 16.00 A.Hatayspor-Fenerbahçe
  • 16.00 HK Kayserispor-A.Alanyaspor
  • 19.00 Galatasaray-M.Başakşehir
  • 19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
  • 3 Şubat Çarşamba
  • 13.30 DG Sivasspor-BB Erzurumspor
  • 16.00 Karagümrük-Gaziantep FK
  • 19.00 İH Konyaspor-Gençlerbirliği
  • 19.00 FT Antalyaspor-Beşiktaş
  • 4 Şubat Perşembe
  • 16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor
  • 19.00 Trabzonspor-Y.Denizlispor

24. HAFTA

  • 6 Şubat Cumartesi
  • 13.30 Kasımpaşa-A.Hatayspor
  • 16.00 A.Alanyaspor-Çaykur Rizespor
  • 16.00 M.Başakşehir-Karagümrük
  • 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
  • 7 Şubat Pazar
  • 13.30 BB Erzurumspor-HK Kayserispor
  • 16.00 MKE ANKARAGÜCÜ-DG Sivasspor
  • 16.00 Y.Denizlispor-FT Antalyaspor
  • 19.00 Beşiktaş-İH Konyaspor
  • 8 Şubat Pazartesi
  • 16.00 Gaziantep FK-Göztepe
  • 19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

25. HAFTA

  • 12 Şubat Cuma
  • 19.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor
  • 13 Şubat Cumartesi
  • 13.30 HK Kayserispor-MKE ANKARAGÜCÜ
  • 16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
  • 19.00 Karagümrük-Fenerbahçe
  • 14 Şubat Pazar
  • 13.30 İH Konyaspor-Y.Denizlispor
  • 16.00 A.Hatayspor-A.Alanyaspor
  • 16.00 Göztepe-M.Başakşehir
  • 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa
  • 15 Şubat Pazartesi
  • 19.00 FT Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
  • 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş

26. HAFTA

  • 19 Şubat Cuma
  • 19.00 M.Başakşehir-Trabzonspor
  • 20 Şubat Cumartesi
  • 13.30 Kasımpaşa-Karagümrük
  • 16.00 Yeni Malatyaspor-İH Konyaspor
  • 16.00 Y.Denizlispor-Gençlerbirliği
  • 19.00 A.Alanyaspor-Galatasaray
  • 21 Şubat Pazar
  • 13.30 BB Erzurumspor-A.Hatayspor
  • 16.00 DG Sivasspor-HK Kayserispor
  • 16.00 Gaziantep FK-FT Antalyaspor
  • 19.00 Fenerbahçe-Göztepe
  • 22 Şubat Pazartesi
  • 19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Çaykur Rizespor

27. HAFTA

  • 26 Şubat Cuma
  • 16.00 İH Konyaspor-Gaziantep FK
  • 16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
  • 19.00 Beşiktaş-Y.Denizlispor
  • 27 Şubat Cumartesi
  • 13.30 A.Hatayspor-MKE ANKARAGÜCÜ
  • 13.30 Karagümrük-A.Alanyaspor
  • 16.00 Çaykur Rizespor-DG Sivasspor
  • 16.00 FT Antalyaspor-M.Başakşehir
  • 19.00 Galatasaray-BB Erzurumspor
  • 28 Şubat Pazar
  • 16.00 Göztepe-Kasımpaşa
  • 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

28. HAFTA

  • 2 Mart Salı
  • 16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
  • 19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
  • 3 Mart Çarşamba
  • 13.30 BB Erzurumspor-Karagümrük
  • 16.00 DG Sivasspor-A.Hatayspor
  • 16.00 M.Başakşehir-İH Konyaspor
  • 19.00 HK Kayserispor-Çaykur Rizespor
  • 19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Galatasaray
  • 4 Mart Perşembe
  • 16.00 A.Alanyaspor-Göztepe
  • 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
  • 19.00 Fenerbahçe-FT Antalyaspor

29. HAFTA

  • 6 Mart Cumartesi
  • 16.00 Y.Denizlispor-Yeni Malatyaspor
  • 19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK
  • 7 Mart Pazar
  • 13.30 Karagümrük-MKE ANKARAGÜCÜ
  • 16.00 A.Hatayspor-HK Kayserispor
  • 16.00 Gençlerbirliği-M.Başakşehir
  • 19.00 Galatasaray-DG Sivasspor
  • 8 Mart Pazartesi
  • 16.00 Trabzonspor-A.Alanyaspor
  • 16.00 FT Antalyaspor-Kasımpaşa
  • 19.00 Göztepe-BB Erzurumspor
  • 19.00 İH Konyaspor-Fenerbahçe

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