Süper Lig'de 22.-29. hafta maç programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak’ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk edecek.
27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00’da.
Süper Lig’de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
22. HAFTA
- 29 Ocak Cuma
- 16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
- 19.00 Gaziantep FK-Galatasaray
- 30 Ocak Cumartesi
- 13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor
- 16.00 Aytemiz Alanyyaspor-DG Sivasspor
- 16.00 M.Başakşehir-A.Hatayspor
- 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
- 31 Ocak Pazar
- 13.30 BB Erzurumspor-Ankaragücü
- 16.00 Denizlispor-Göztepe
- 16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
- 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
23. HAFTA
- 2 Şubat Salı
- 16.00 A.Hatayspor-Fenerbahçe
- 16.00 HK Kayserispor-A.Alanyaspor
- 19.00 Galatasaray-M.Başakşehir
- 19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
- 3 Şubat Çarşamba
- 13.30 DG Sivasspor-BB Erzurumspor
- 16.00 Karagümrük-Gaziantep FK
- 19.00 İH Konyaspor-Gençlerbirliği
- 19.00 FT Antalyaspor-Beşiktaş
- 4 Şubat Perşembe
- 16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor
- 19.00 Trabzonspor-Y.Denizlispor
24. HAFTA
- 6 Şubat Cumartesi
- 13.30 Kasımpaşa-A.Hatayspor
- 16.00 A.Alanyaspor-Çaykur Rizespor
- 16.00 M.Başakşehir-Karagümrük
- 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
- 7 Şubat Pazar
- 13.30 BB Erzurumspor-HK Kayserispor
- 16.00 MKE ANKARAGÜCÜ-DG Sivasspor
- 16.00 Y.Denizlispor-FT Antalyaspor
- 19.00 Beşiktaş-İH Konyaspor
- 8 Şubat Pazartesi
- 16.00 Gaziantep FK-Göztepe
- 19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
25. HAFTA
- 12 Şubat Cuma
- 19.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor
- 13 Şubat Cumartesi
- 13.30 HK Kayserispor-MKE ANKARAGÜCÜ
- 16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
- 19.00 Karagümrük-Fenerbahçe
- 14 Şubat Pazar
- 13.30 İH Konyaspor-Y.Denizlispor
- 16.00 A.Hatayspor-A.Alanyaspor
- 16.00 Göztepe-M.Başakşehir
- 19.00 Galatasaray-Kasımpaşa
- 15 Şubat Pazartesi
- 19.00 FT Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
- 19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş
26. HAFTA
- 19 Şubat Cuma
- 19.00 M.Başakşehir-Trabzonspor
- 20 Şubat Cumartesi
- 13.30 Kasımpaşa-Karagümrük
- 16.00 Yeni Malatyaspor-İH Konyaspor
- 16.00 Y.Denizlispor-Gençlerbirliği
- 19.00 A.Alanyaspor-Galatasaray
- 21 Şubat Pazar
- 13.30 BB Erzurumspor-A.Hatayspor
- 16.00 DG Sivasspor-HK Kayserispor
- 16.00 Gaziantep FK-FT Antalyaspor
- 19.00 Fenerbahçe-Göztepe
- 22 Şubat Pazartesi
- 19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Çaykur Rizespor
27. HAFTA
- 26 Şubat Cuma
- 16.00 İH Konyaspor-Gaziantep FK
- 16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
- 19.00 Beşiktaş-Y.Denizlispor
- 27 Şubat Cumartesi
- 13.30 A.Hatayspor-MKE ANKARAGÜCÜ
- 13.30 Karagümrük-A.Alanyaspor
- 16.00 Çaykur Rizespor-DG Sivasspor
- 16.00 FT Antalyaspor-M.Başakşehir
- 19.00 Galatasaray-BB Erzurumspor
- 28 Şubat Pazar
- 16.00 Göztepe-Kasımpaşa
- 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe
28. HAFTA
- 2 Mart Salı
- 16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
- 19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
- 3 Mart Çarşamba
- 13.30 BB Erzurumspor-Karagümrük
- 16.00 DG Sivasspor-A.Hatayspor
- 16.00 M.Başakşehir-İH Konyaspor
- 19.00 HK Kayserispor-Çaykur Rizespor
- 19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Galatasaray
- 4 Mart Perşembe
- 16.00 A.Alanyaspor-Göztepe
- 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
- 19.00 Fenerbahçe-FT Antalyaspor
29. HAFTA
- 6 Mart Cumartesi
- 16.00 Y.Denizlispor-Yeni Malatyaspor
- 19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK
- 7 Mart Pazar
- 13.30 Karagümrük-MKE ANKARAGÜCÜ
- 16.00 A.Hatayspor-HK Kayserispor
- 16.00 Gençlerbirliği-M.Başakşehir
- 19.00 Galatasaray-DG Sivasspor
- 8 Mart Pazartesi
- 16.00 Trabzonspor-A.Alanyaspor
- 16.00 FT Antalyaspor-Kasımpaşa
- 19.00 Göztepe-BB Erzurumspor
- 19.00 İH Konyaspor-Fenerbahçe