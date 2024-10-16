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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

16:1716/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakem kadrolarını duyurdu. Lider Galatasaray'ın Antalya deplasmanındaki maçında Ali Şansalan düdük çalacak.

TFF, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakem kadrolarını duyurdu. Lider Galatasaray'ın Antalya deplasmanındaki maçında Ali Şansalan düdük çalacak.


Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig’de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig’de karşılaşmalar 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet adresinden duyuruldu.


Süper Lig’de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:


19 Ekim Cumartesi


13.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler


16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük


19.00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman


19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan


20 Ekim Pazar


13.30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen


16.00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam


19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın


19.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu


21 Ekim Pazartesi


20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır


#Süper Lig
#9. hafta
#Hakemler

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