Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından BB Erzurumspor, teknik direktörüyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz.

BB Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.