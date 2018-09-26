SÜPER LİG

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir ayrılık daha

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi IHA
Mehmet Altıparmak

Mehmet Altıparmak

Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından BB Erzurumspor, teknik direktörüyle yollarını ayırdığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz.

BB Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

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