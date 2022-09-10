Spor Süper Lige 243 transfer
TRANSFER

Süper Lig'e 243 transfer

Süper Lig’deki 19 kulübün 18'i kadrolarına 243 yeni futbolcu kattı. 138 yabancı futbolcu transfer edilirken, futbolcuların yaş ortalaması 26 oldu. En çok yabancı futbolcuyu Galatasaray ile Ankaragücü aldı.

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Haber Merkezi AA
Süper Ligde hangi takım kaç transfer yaptı?
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Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i kadrolarına toplamda 243 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 105, yurt dışından ise 138 olmak üzere toplamda 243 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Futbolda 17 Haziran'da başlayıp bu gece yarısı sona eren yaz transfer dönemini en hareketli geçiren kulüp, 22 futbolcu alan Adana Demirspor oldu. Akdeniz temsilcisini 21 oyuncuyla MKE Ankaragücü ve 19 futbolcuyla Bitexen Giresunspor izledi.

Transfer yasağı bulunan Kayserispor haricince en az transferi ise 7 futbolcuyla Fraport TAV Antalyaspor yaptı. Bu kulüpleri 8'er transferle İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor takip etti.

Süper Lig'de kulüplerin transfer sayıları

Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

  • Adana Demirspor: 22
  • MKE Ankaragücü: 21
  • Giresunspor: 19
  • Fatih Karagümrük: 17
  • Ümraniyespor: 15
  • Kasımpaşa: 15
  • Hatayspor: 15
  • Galatasaray: 13
  • Gaziantep FK: 13
  • Alanyaspor: 13
  • Konyaspor: 12
  • Fenerbahçe: 12
  • Trabzonspor: 12
  • Beşiktaş: 12
  • Başakşehir: 9
  • Sivasspor: 8
  • İstanbulspor: 8
  • Antalyaspor: 7

Yurt dışından 138 transfer

Süper Lig kulüpleri, yaz döneminde yurt dışından 138 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Söz konusu 83 günlük süreçte kulüpler, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından oyuncu getirdi.

Türk kulüplerinin sözleşme imzaladığı 138 futbolcu, 37 farklı ülkeden geldi. Bu ülkeler arasında en fazla transfer 19 futbolcuyla İngiltere liglerinden yapıldı. Bu ülkeyi 13 transferle Fransa, 11 transferle Yunanistan izledi.

Galatasaray'dan transfere 29 milyon euro
SPOR
Galatasaray'dan transfere 29 milyon euro

En fazla ithal Galatasaray ve Ankaragücü'nden

Yaptığı yıldız transferlerle dikkati çeken ve özellikle son 2 gündeki hareketliliğiyle taraftarına büyük coşku yaşatan Galatasaray ile lige yeniden dönen MKE Ankaragücü yurt dışından en fazla transfer yapan takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, tamamladığı 13 transferin 11'ini yurt dışından getirdi. Başkent temsilcisi ise 21 transferin 11'inde dış pazara yöneldi. Yurt dışından en az transfere ise 3 oyuncu getiren Fraport TAV Antalyaspor imza attı.

Yurt içindeki takımlardan yapılan transferlere bakıldığında ise en fazla oyuncuyu 13 kişiyle Adana Demirspor aldı. İkişer transferle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, İstanbulspor ve Sivasspor, iç pazardan en az oyuncu alan takım oldu.

Yaş ortalaması 26

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 26,11 oldu.

Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Antalyaspor oldu.

Süper Lig'in en değerli 11'i
FOTOĞRAF 13
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Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 18 milyon euro
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Leo Dubois (Galatasaray): 10 milyon euro
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Victor Nelsson (Galatasaray): 12 milyon euro
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Attila Szalai (Fenerbahçe): 12 milyon euro
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Arthur Masuaku (Beşiktaş): 5 milyon euro
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Lucas Torreira (Galatasaray): 20 milyon euro
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Dele Alli (Beşiktaş): 16 milyon euro
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Yusuf Yazıcı (Trabzonspor): 17 milyon euro
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Nathan Redmond (Beşiktaş): 18 milyon euro
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Bertrand Traore (Başakşehir): 16 milyon euro
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Mauro Icardi (Galatasaray): 22 milyon euro
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En değerli 11'in sahaya dizilişi
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Süper Lig'in en değerli 11'i
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Takımlar kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Ligin en değerli ismi son gün Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre 4-3-3 sistemiyle kurulan Süper Lig'in en pahalı 11'i...


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