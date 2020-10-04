SÜPER LİG

Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde sona gelindi. Futbolseverler, yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. 2020-2021 sezonu transfer döneminin bitiş tarihini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'de yaz transfer dönemi aralığı belli oldu.

Türkiye'de yaz transfer dönemi aralığı belli oldu.

Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi 5 Ekim Pazartesi sona erecek.

Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos'ta başlamıştı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:

  • İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
  • İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
  • Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
  • İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
  • Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül

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