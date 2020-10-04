Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi 5 Ekim Pazartesi sona erecek.

Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos'ta başlamıştı.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:

İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül

İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül

Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül

İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül

Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül