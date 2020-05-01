SÜPER LİG

Süper Lig'in devleri aynı oyuncunun peşinde

Sivasspor’un başarılı ismi Erdoğan Yeşilyurt’u Galatasaray’dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor da gündemine aldı.

Haber Merkezi DHA
Erdoğan Yeşilyurt'un Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Erdoğan Yeşilyurt'un Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası sonrasının da planlamalarını yapan Süper Lig kulüpleri transfer çalışmalarında da ekonomik nedenlerden dolayı bonservis bedeli olmayan oyunculara yöneldi. Bu sezon kırmızı-beyazlı formayı ligde 21, kupada ise 6 kez terleten 26 yaşındaki futbolcu Erdoğan Yeşilyurt, 5 gol kaydederken 6 golün de hazırlayıcısı oldu.

Her iki kanatta da forma giyebilen ayrıca 10 numara pozisyonunda da görev alan Yeşilyurt iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Önceliği Sivasspor’da kalmak olan tecrübeli oyuncu kulübüyle anlaşamadığı takdirde yeni sezona şampiyonluk yarışı içinde olacak 4 büyük takımdan birinde forma giyme şansı yüksek.


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