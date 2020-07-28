Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecileri belli oldu: Lung tarihe geçti

Bu sezon topladığı 32 puanla 17.sırada kalarak küme düşen Hes Kablo Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’de en çok kurtarış yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

34 haftalık Süper Lig’de 29 maçta görev yapan Rumen kaleci Silviu Lung, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı. 29 maçta 55 gol yiyen Lung, en çok golü Kasımpaşa (5 gol) maçında kalesinde gördü.

Silviu Lung zirvede, Uğurcan ikinci

Lung, yaptığı kurtarışlar ile takımının en önemli isimlerinden birisi oldu. Takım kaptanlığını üstlenen Rumen file bekçisi, yaptığı 123 kurtarış ile ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Lung’un peşinden en çok kurtarış yapan bir başka kaleci ise Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

Süper Lig 2019/20 sezonunun en çok kurtarış yapan kalecileri: