SÜPER LİG

Süper Lig'in eski yıldızı 45 yaşında futbola geri döndü

Bir dönem Trabzonspor forması giyen yıldız futbolcu Marcelinho, yeşil sahalara geri döndü. 45 yaşındaki emektar futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcelinho 10 numaralı formayla poz verdi.

Marcelinho 10 numaralı formayla poz verdi.

Kramponlarını asan Brezilyalı Marcelinho Paraiba, sürpriz bir şekilde futbola dönme kararı aldı. 45 yaşındaki yıldız, daha önce de formasını giydiği Brezilya 3. Lig ekiplerinden Treze ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde 12 farklı takımda oynayan Marcelinho, Alman ekipleri Hertha Berlin ve Wolfsburg'daki performanslarıyla Avrupa futbolunda adından söz ettirmişti.

  • 2006-2007 sezonunda Trabzonspor forması giyen Brezilyalı futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 23 maçta 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı.


Trabzonspor'un Marcelinho transferi büyük ses getirmişti.
Trabzonspor'un Marcelinho transferi büyük ses getirmişti.

Yıldız futbolcunun eşinden Erol Bulut'a tepki: Neden?
Yıldız futbolcunun eşinden Erol Bulut'a tepki: Neden?

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Papiss Cisse, ilk yarıda beklenen performansa imza atamadı.Müsabakanın ilk yarısında fazla sayıda pas hatası yapan Sosa, ikinci yarıda yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, gol atmasına rağmen performansı beklentinin altında kalan Cisse'nin yerine Ademi oyuna dahil oldu. Cisse'nin eşinden flaş paylaşımPapiss Cisse'nin eşi Awa Diallo, maç sonrası teknik direktör Erol Bulut'a sitemde bulundu. Diallo Instagram hikayesinde, "Cisse gol atıyor ve 45. dakikada oyundan alınıyor, nedenini biri açıklayabilir mi?" ifadelerini kullandı. Erol Bulut'un üstünü çizdiği Nabil Dirar Club Brugge yolcusuTarihi galibiyet: Kadıköy'de kazanan Beşiktaş (ÖZET)

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