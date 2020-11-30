Süper Lig'in eski yıldızı 45 yaşında futbola geri döndü

Kramponlarını asan Brezilyalı Marcelinho Paraiba, sürpriz bir şekilde futbola dönme kararı aldı. 45 yaşındaki yıldız, daha önce de formasını giydiği Brezilya 3. Lig ekiplerinden Treze ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde 12 farklı takımda oynayan Marcelinho, Alman ekipleri Hertha Berlin ve Wolfsburg'daki performanslarıyla Avrupa futbolunda adından söz ettirmişti.

2006-2007 sezonunda Trabzonspor forması giyen Brezilyalı futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 23 maçta 3 gol atarken 1 de asist yapmıştı.



