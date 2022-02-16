Suudi Arabistan basını yazdı: Anderson Talisca Süper Lig'e geri dönüyor

Yeni sezon yapılanması için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncunun ardından şimdide eski yıldızını takıma katmanın planlarını yapıyor. 2016 ve 2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca için Suudi Arabistan basını Al-Nassr'dan ayrılacağını ve adresinin Türkiye olduğunu iddia etti.

Suudi basını Talisca için Türkiye'den eski takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncuyu istediğini belirtti.

Taraftar çok istiyor

Suudi basını, Beşiktaş taraftarının bu konudaki sosyal medya mesajlarını da sayfalarına taşıyıp, Siyah-beyazlıların Anderson Talisca için yaptığı baskıyı aktardı.

Teknik Direktör Russo liderliğinde Al-Nassr'da parlak bir dönem geçiren Anderson Talisca'nın son karşılaşmada kırmızı kart görmesi de yaşadığı kafa karışıklığına bağlandı. Fenerbahçe camiasının da Brezilyalı oyuncuyla derhal sözleşme yapılması için Başkan Ali Koç'a telkinde bulunduğu hatırlatıldı.

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Çok ağır eleştiriler var

Bu arada Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca'nın gördüğü kırmızı karta yönelik çok ağır eleştiriler yapıldı. Brezilyalı oyuncunun rakibine kasıtlı vurduğu öne sürüldü. Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı toplam 20 maçta 14 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. 28 yaşındaki oyuncu daha önce Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.