Attila Szalai Zenit'i reddetti

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Attila Szalai, Zenit’in teklifini kabul etmedi ve sarı-lacivertli takımda kaldı.

Szalai için Zenit 20 milyon euro bonservis önerdi, daha sonra bu rakamı 21 milyon euroya çıkardı. Fenerbahçe son teklifi kabul etti ve Rus ekibiyle anlaşmaya vardı. Ancak Macar futbolcu Zenit’e gitmek istemedi. Szalai, Rus kulübünün yıllık 2.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklifini reddetti.

Macar stoperin takımda Fenerbahçe’de kalmasında teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşme de önemli rol oynadı. Takımda kalmasının gelişimi açısından daha uygun olacağını düşünen Szalai, Fenerbahçe’de kalmayı tercih etti.

Sarı-lacivertliler, Wolfsburg ve West Ham United’dan gelen teklifleri ise yeterli görmediği için geri çevirmişti.

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"Tek konsantrasyonum Fenerbahçe"

Teknik direktör Jorge Jesus, Kim Min-Jae’nin ayrılmasının ardından savunma liderliğini Szalai’ye verdi. Macar stoperin merkezinde bir savunma yapı kurdu.

Szalai, transferi düşünmediği ve şu anda tek konsantrasyonunun Fenerbahçe üzerine olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’de mutluyum. Benim için en önemlisi Fenerbahçe’ye katkı sağlamak. Kendimi geliştirmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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